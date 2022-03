Hyundai, il 2022 è partito all'insegna dell'elettrico

Per Hyundai il 2022 è partito nel segno dei veicoli elettrici. Con una percentuale sempre crescente di veicoli a zero emissioni nelle vendite dell'azienda, nei primi due mesi del 2022, i veicoli a zero emissioni della casa coreana hanno costituito il 20% delle vendite di Hyundai in Europa, con un aumento del 102% rispetto al febbraio 2021. L'anno scorso, i veicoli a zero emissioni costituivano il 14,1% delle vendite europee della casa automobilistica.

Uno dei principali rappresentanti di questa tendenza è stata IONIQ 5, il crossover 100% elettrico di medie dimensioni di Hyundai e primo modello della gamma IONIQ, che ha totalizzato 8.137 unità vendute nei primi due mesi di quest'anno. "La mobilità a zero emissioni non è più una tendenza - ha dichiarato Michael Cole, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe - ma è diventata una necessità. Con la nostra offerta forte e in crescita, stiamo rendendo questa soluzione di mobilità attraente per una fascia sempre più ampia di clienti e IONIQ 5, dieci volte vincitrice del premio 'Car of the Year' in tutta Europa, ne è una chiara dimostrazione".

I veicoli a zero emissioni riflettono la tendenza generale delle vendite in casa Hyundai. Dopo la positiva chiusura del 2021, a gennaio e febbraio del 2022, 74.661 unità di veicoli Hyundai sono state registrate all'interno dell'Unione europea, dell'Accordo europeo di libero scambio e del Regno Unito (UE+EFTA+UK). Secondo gli ultimi numeri pubblicati dalla European Automobile Manufacturers' Association (ACEA), si tratta di un aumento del 28,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

IONIQ 5 rappresenta una porzione importante del mix di vendite di Hyundai, considerando anche che è stata lanciata solo un anno fa. Attualmente, il modello elettrico di punta di Hyundai rappresenta il 10,3% delle vendite.