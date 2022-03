Veicoli 100% elettrici, la qualità dell'energia non è tutto

In una fase come l'attuale, in cui la crisi dell'energia e delle materie prime sta infuenzando tutti i programmi di passaggio alle rinnovabili, parlando di impiego delle auto 100% elettriche diventa ancora più importante la valutazione dell'intero ciclo vita del veicolo e della qualità dell'energia con cui si effettuano le ricariche.

Come sottolineato più volte dagli esperti, i veicoli elettrici sono puliti quanto lo è l'energia utilizzata per fare il 'pieno' delle batterie, e dati più recenti suggeriscono che il cammino per arrivare al traguardo dell'impatto zero si sta allontanando. Lo sottolinea uno studio Usa dell'Union of Concerned Scientists pubblicato dal magazine specializzato GreenCarReports, in cui si ribadisce un distonia sempre più marcata fra il progresso delle automobili elettriche e quello della produzione di energia.

Al riguardo vengono citati gli esempi di alcuni Paesi europei, come Grecia, Polonia ed Estonia, che sono penalizzate da forti emissioni nella generazione di energia a causa dell'uso del carbone.

Negli Stati Uniti ci sono stati invece progressi su questo fronte a tutto vantaggio dell'impiego dei veicoli elettrici.

Secondo l'Union of Concerned Scientists, il 97% degli americani ora vive in zone in cui guidare un veicolo elettrico produce meno emissioni rispetto a modelli benzina da 4,7 litri per 100 km. Solo nove anni fa, questa quota era inferiore al 50%.

Considerando il passaggio in corso alla diffusione di energia più pulita per la ricarica, come ha sottolineato l'UCS, il pickup elettrico Ford F-150 Lightning potrebbe arrivare nei migliore dei casi ad essere paragonabile - dal punto di vista delle emissioni equivalenti - a un'auto a benzina da 2,7 litri per 100 km.

Ma, come scrive GreenCarReports, se si utilizzano parametri di valutazione più estesi - come gli standard ISO per la valutazione del ciclo di vita e includendo calcoli well-to-tank e tank-to-wheel sia per la benzina che per l'elettricità - ci sono risultati diversi e in alcuni casi sorprendenti.

Secondo uno studio diffuso da Volvo, ed in cui viene ipotizzato un ciclo di vita di 225mila km, la produzione e la raffinazione dei materiali, la costruzione dei moduli batteria e la fabbricazione dell'auto presso Volvo Cars "comportano per una C40 Recarge quasi il 70% in più di emissioni di gas serra rispetto a una XC40 ICE con motore a benzina alimentato con E5".