Mercedes-Benz, conferma previsioni 2022 monitorando Ucraina

"Siamo molto preoccupati e i nostri pensieri sono rivolti al popolo ucraino - ha risposto alle incalzanti domande sulla invasione russa dell'Ucraina il presidente del Consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG Ola Kaellenius, a margine della conferenza sui risultati annuali trasmessa in streaming da Stoccarda - ma è troppo presto per fare previsioni sull'impatto di questa situazione sulle nostre attività". Ed ha confermato che il Gruppo sta constantemente monitorando gli sviluppi, nella speranxa che "un'ulteriore escalation possa essere prevenuta".

Quando si tratta di questioni politiche, ha commentato l'autorevole magazine tedesco Automobilwoche, il capo della Mercedes di solito evita di prendere posizioni precise. "Questo è accaduto per la situazione in Cina - ha scritto - e Källenius è rimasto fedele a questa linea anche nel caso dell'Ucraina".

Nessuna variazione per il momento alle previsioni che il Gruppo della Stella a Tre Punte ha fornito oggi agli analisti nel rapporto sull'anno fiscale 2021. E' il caso del problema dei semiconduttori, che "pur in una situazione che si stabilizzerà rispetto allo scorso anno" spingeranno Mercedes-Benz a dare "deliberata priorità ai modelli elettrici e di fascia alta". Per il 2022 la Casa di Stoccarda prevede che "le vendite di Mercedes-Benz Cars saranno leggermente superiori al 2021 con un mix che dovrebbe rimanere favorevole, e con vendite di modelli di fascia alta in aumento di oltre il 10%".

Secondo quanto dichiarato oggi la previsione è che il prezzo netto medio possa migliorare ulteriormente (nel 2021 è stato di 49.800 euro) ma non sufficiente a compensere completamente gli aumenti dei prezzi delle materie prime che dovrebbero crescere nel 2022 rispetto allo scorso anno.

Proprio nella sessione domande risposte di oggi Kaellenius ha precisato di "non essere in grado di valutare la portata di questi aumenti" anche alla luce degli ultimi avvenimenti in Ucraina.

L'azienda ha confermato per Mercedes-Benz Cars la previsione per il 2022 di un ritorno sulle vendite rettificato compreso tra l'11,5% e il 13% per l'anno 2022 mentre per il settore Mercedes-Benz Vans - con vendite che saranno leggermente superiori al livello del 2021 - è previsto un ritorno rettificato dall'8% al 10%.

A livello di Gruppo Mercedes-Benz prevede ricavi per il 2022 leggermente superiori alla cifra dell'anno precedente derivante dalle operazioni correnti e quindi un EBIT al livello del 2021.