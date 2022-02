Classifica valore marchi, Tesla insegue Toyota e Mercedes

C'è un terzo incomodo nella 'lotta' per il primato nella classifica del valore stimato dei marchi automobilistici che fanno parte della lista della Top 100 stilata ogni anno da BrandFinance. Dietro a Toyota che ha confermato la 12ma posizione assoluta e che ha distanziato Mercedes, classificata 15ma assoluta mentre era al 13mo posto nel 2021, arriva a tutta velocità l'americana Tesla che è passata in 12 mesi dalla 42ma alla 28ma posizione.

Secondo BrandFinance il valore della marca Toyota si è rafforzato salendo da 50,638 a 56,431 miliardi di euro, e facendo mantenere al Gruppo giapponese la tripla A di valutazione. Per la Stella a Tre Punte lo scivolamento nella classifica generale non è legato a variazioni nel valore del marchio - salito anzi da 49,570 a 52,393 miliardi - ma alle performance di altre aziende non automobilistiche che sono salite nella Top 100, cioè Huawei e Agricoltura Bank of China.

Nel caso di Mercedes la valutazione resta invariata a AAA-.

Per Tesla, che ha quest'anno una valutazione AA+ come nel 2021, l'aumento del valore del marchio è stato davvero elevato: dai 27,231 miliardi dello scorso anno si è passati a 39,674. Con il salto in avanti al 28mo posto l'azienda di Elon Musk si toglie la soddisfazione di battere nomi celebri che nel 2021 la precedevano, come Volkswagen, Bmw e Porsche.