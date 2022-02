Eco Tiny House, l'abitazione ecologica che segue l'auto

Mai come adesso due trend stanno mutando radicalmente le abitudini di vita: l'eliminazione del superfluo, la ricerca di spazi diversi da quelli cittadini e rispetto dell'ambiente. Minimalismo e vita 'green' in campagna, al mare o in montagna sono obiettivi ormai molto condivisi ma che richiedono spesso decisioni drastiche e meno 'accessibili' del previsto.

A queste problematiche rimedia l'iniziativa del costruttore Eco Tiny House in Transilvania (Romania) situato nell'impronunciabile località di Csíkszereda/Miercurea-Ciuc, che ha lanciato una gamma di case mobili 'minimaliste' e completamente costruite con materiali naturali.

Come ben descrive un filmato della divisione Professional di Bosch, che produce utensili elettrici per attività d'ogni tipo (https://www.bosch-professional.com/ae/en/specials/stories/tiny- house/) il catalogo di Eco Tiny House propone soluzioni adatte ad ogni necessità e dimensione abitativa, con la possibilità - nella maggior parte dei casi - di spostare la casa mobile al traino di un'auto, di un suv o di un pick-up.

L'assemblaggio è semplice, così come lo sono gli impianti e l'arredamento - in perfetto stile Ikea - e, cosa che non guasta, i prezzi sono davvero accessibili perché partono da poco più di 10mila euro per arrivare attorno ai 35mila. La struttura è piacevolmente 'movimentata' per proporre, pur con i limiti dimensionali legati alla possibilità di muoversi su strada (non si pensi però all'uso di una normale roulotte) forme moderne e originali.

Vengono impiegati travi lamellari di abete nelle pareti e nel tetto e per rendere le Eco Tiny House adatte all'uso in tutte le stagioni viene curato particolarmente l'isolamento.

Il pavimento, ad esempio, è costruito con diversi strati che includono alluminio, polistirene, compensato, ma anche una pellicola termoriflettente e una pellicola riscaldante in fibra di carbonio. Il tutto è completato dal rivestimento calpestatile in legno laminato.

L'esterno è invece rivestito con rivestimento in pino termotrattato ed anche gli infissi (rigorosamente in legno) sono curati nei dettagli che evitano dispersioni termiche. Il tutto viene poi fissato su un telaio rimorchiabile in acciaio zincato a due assi. Come spiega Botond Szakács, Ceo dell'azienda di Csíkszereda/Miercurea-Ciuc, il modello di business di Eco Tiny House prevede anche la vendita delle case mobili in kit di montaggio, in modo che il cliente che dispone di spazio e di competenze possa provvedere da solo all'assemblaggio finale, risparmiando una parte dei costi.