World Car Awards, annunciate dieci finaliste per titolo 2022

Gli organizzatori del premio World Car Awards, assegnato ogni anno da una giuria di 102 giornalisti specializzati di 33 Paesi di tutto il mondo, hanno comunicato le short list dei modelli finalisti per il premio principale e per le diverse categorie. Importante novità dell'edizione 2022, che prevede l'assegnazione dei titoli il prossimo 22 aprile, in occasione del New York International Auto Show, è la conferma della partnership tra gli organizzatori delle World Car Finals e il colosso italiano degli impianti frenanti Brembo. "Siamo particolarmente orgogliosi di collaborare alle World Car Finals per il quarto anno consecutivo - ha detto Daniele Schillaci, Ceo di Brembo - questi prestigiosi premi e la nostra azienda mirano entrambi a ispirare eccellenza, leadership e innovazione nel settore automobilistico. In effetti, è la nostra visione 'Trasformare l'energia in ispirazione' che ci ha permesso di fornire innovazioni tecnologiche e soluzioni sostenibili come Sensify, il nostro sistema di frenata intelligente recentemente annunciato. Ci sentiamo privilegiati - ha ribadito Schillaci - di avere un ruolo nel premiare le migliori auto al mondo, in particolare con il premio World Electric Vehicle of the Year".

La lista delle Top Ten, cioè delle finaliste fra 28 modelli presi in esame, comprende Audi Q4 e-Tron; Cupra Formentor; Ford Mustang Mach-E; Genesis G70; Honda Civic; Hyundai Ioniq 5 e Tucson; Kia EV6; Lexus NX e la coppia delle 'gemelle' Toyota GR86 / Subaru BRZ. Le 5 finaliste per il titolo di World Electric Vehicle of the Year sono invece Audi e-tron GT; Bmw iX; Ford Mustang Mach-E; Hyundai Ioniq 5 e Mercedes-Benz EQS.

Nella categoria delle Urban Car sono state scelte 5 finaliste - Dacia Sandero; Opel Mokka; Renault Kiger; Toyota Yaris Cross e Volkswagen Taigun, mentre concorrono al titolo 2022 World Luxury Car i modelli Audi Q5 Sportback; Bmw iX; Genesis GV70; Mercedes-Benz EQS e Volvo C40 Recharge. La giuria ha anche identificato le 5 finaliste per il trofeo 2022 World Performance Car of the Year. Sono Audi e-tron GT; la coppia Bmw M3/M4; Porsche 911 GT3; l'altra coppia Toyota GR86 / Subaru BRZ e la Volkswagen Golf GTI/R. Infine concorrono al premio speciale 2022 World Car Design of the Year l'Audi e-Tron GT; la Ford Mustang Mach-E; la Hyundai Ioniq 5; la Kia EV6 e la Mercedes-Benz EQS.