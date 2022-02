Auto: boom ibride, in Europa vendite eguagliano diesel

Nel 2021 sono state vendute per la prima volta in Europa tante auto ibride quante auto diesel. Lo ha annunciato l'Acea, l'Associazione europea dei costruttori automobilistici, spiegando che è continuata anche la crescita delle auto elettriche, pur con valori meno elevati rispetto al 2020.

Lo scorso anno le vendite di vetture ibride non ricaricabili (diesel o benzina) sono aumentate del 60,5%, raggiungendo le 1,9 milioni di unità, ovvero il 19,6% della quota di mercato, alla pari delle auto puramente diesel. Colpito dallo scandalo dieselgate, il comparto ha infatti visto crollare le vendite di circa un terzo (-31,5%) in tutto il continente, con una vera e propria debacle nell'ultimo trimestre.

Anche le vendite di ibridi plug-in, i veicoli dotati di motore a combustione e di un piccolo motore elettrico, sono aumentate del 70,7%, con 867.092 veicoli venduti e una quota di mercato dell'8,9%. Le vendite di veicoli elettrici, trainate dagli incentivi pubblici e da una sempre maggiore offerta, hanno sono aumentate del 63,1% nell'Unione Europea, con 878.432 veicoli venduti e una quota di mercato del 9,1% (contro l'1,9% nel 2019 e il 5,4% nel 2020).