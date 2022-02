Mercato Ue 2021: Golf la più venduta, Peugeot 2008 primo suv

In un contesto deludente per livelli complessivi di immatricolazioni, con 11,75 milioni di auto vendute nei mercati Ue-25 più Regno Unito, Norvegia e Svizzera (il livello più basso dal 1985) Volkswagen Golf si è confermata il modello preferito e la Peugeot 2008 di Stellantis ha conquistato il titolo di suv più venduto. Lo evidenzia l'analisi periodica di Jato Dynamics che nel suo rapporto sottolinea come la Top Ten dei modelli abbia visto anche diversi cambiamenti significativi pur confermando la Golf come vettura più popolare in Europa. Nel 2021 le immatricolazioni della best seller di Wolfsburg sono arrivate a quota 205.408, meno di 10.000 unità per staccare la Peugeot 208 classificata in seconda posizione.

La compatta Volkswagen ha mantenuto per un soffio il primo posto nonostante abbia affrontato grandi sfide in termini di produzione e crescente concorrenza interna. E come dimostrano un calo dei volumi del 28% rispetto al 2020 e del 50% rispetto al 2019, è chiaro che i concorrenti della Golf si stanno avvicinando velocemente.

Questo popolare modello tedesco guida il mercato europeo dal 2008, ma la crescente popolarità dei suv piccoli e compatti, insieme a una maggiore concorrenza interna - ribadisce Jato - ha influito sulle sue prestazioni. Nel 2008 la quota di mercato in Europa della Golf era del 3,16%, ma l'anno scorso è scesa all'1,75%. Un evidente declino della popolarità che è dovuto secondo Jato alla mancanza di una versione elettrificata concorrenziale.

"Per gran parte dell'anno è stato più facile acquistare auto elettriche piuttosto che a benzina - spiegano gli analisti - visti i tempi di consegna più brevi di questi modelli e grazie ai generosi incentivi concessi dai Governi, consentendo di raggiungere nuovi record di volume e quote di mercato".

Nel 2021, sono state registrate 2,25 milioni di immatricolazioni che rappresentano il 19% del mercato. "Ma è probabile - afferma Jato riferendosi all mutate condizioni nel 2022 - che, sebbene i diesel abbiano rappresentato lo scorso anno il 21,7% del mercato, che quest'anno saranno venduti più dei veicoli elettrici".

La situazione critica del 2021, che ha comportato enormi sfide per molti costruttori, per altri ha offerto grandi opportunità: è il caso - sottolinea Jato - della coppia Hyundai-Kia e di Toyota che hanno aumentato significativamente le loro quote in Europa. In particolare Hyundai e Kia sono state in grado di migliorare la loro presenza grazie all'ampiezza dell'offerta di suv e modelli EV competitivi, con un incremento della quota di mercato di quasi due punti, dal 6,7% nel 2019 all'8,6% nel 2021.

Lo scorso è stato un anno positivo anche per Toyota, in rialzo di 1,4 punti di quota, grazie soprattutto all'ultima generazione della Yaris che ha raggiunto la Top Ten in 14 Paesi.