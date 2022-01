Gran Bretagna, mercato 2021 solo 1.647.181 immatricolazioni

Era dal 2018 che la Gran Bretagna non chiudeva l'anno con un livello di immatricolazioni così basso: nel 2021, primo anno dall'uscita dall'Unione Europea, il totalizzatore si è fermato a 1.647.181 autovetture, scendendo abbondantemente sotto ai 2 milioni come era già accaduto peraltro nel 2009, 2011 e nel 2020.

Lo scorso anno è comunque cresciuta la quota di auto elettriche (190.727 unità, +76,3%), e hanno perso sensibilmente i modelli benzina (762.103 - 15,7%) e soprattutto i diesel (135.773 unità - 48,1%). In un Paese che vede la creazione delle infrastrutture di ricarica viaggiare ad una velocità decisamente inferiore rispetto alle vendite di Bev, non stupisce quindi il forte incremento delle immatricolazioni di ibridi plug-in (+70,6%) arrivati nel corso del 202 a 114.554 unità.

A livello di modelli la classifica dei primi 10 per il 2021 è guidata da Opel/Vauxhall Corsa del Gruppo Stellantis che ha rimpiazzato sul gradino più alto del podio la Ford Fiesta, duramente colpita dai tagli alla produzione a causa del problema microprocessori.

La Tesla Model 3 si è affermata al secondo posto assoluto conquistando il primato di auto elettrica più venduta in Gb. E' seguita nella classifica Bev dalla e-Niro di Kia e dalla ID.3 di Volkswagen. Nelle Top Ten la Mini è salita al terzo posto, seguono la Classe A Mercedes, la Volkswagen Polo e la Volkswagen Golf. Settimo il suv Nissan Qashqai davanti alla Ford Puma, l'unico modello rimasto nella top 10 della Casa dell'Ovale Blu.

Seguono Kia Sportage e Toyota Yaris.