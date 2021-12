Urban Mobility Solution, così Mercedes promuove Smart city

Sempre più persone in tutto il mondo si trasferiscono nelle città: secondo le Nazioni Unite, nel 2050 quasi il 70% della popolazione mondiale vivrà in aree urbane. Questo sviluppo sta influenzando i volumi di traffico e la qualità della vita nelle aree urbane. Un mix di mobilità intelligente e l'ulteriore espansione della mobilità elettrica e delle soluzioni per rendere il trasporto delle merci più efficiente sono quindi più importanti che mai.

Lanciata nel 2019, la divisione Urban Mobility Solutions di Mercedes-Benz AG punta a rendere le città più vivibili attraverso soluzioni di mobilità sicure, sostenibili, efficienti ed accessibili a tutti, portando l'esperienza di mobilità di Mercedes-Benz all'interno delle città per creare un valore condiviso. Il team lavora a stretto contatto con rappresentanti delle municipalità, con le aziende di trasporto pubblico e con soggetti pubblici e privati caratterizzati a vario titolo da una forte presenza sul territorio, avvalendosi di partner intersettoriali ed esperti interni ed esterni a Mercedes-Benz.

L'obiettivo è sviluppare un portafoglio leader a livello mondiale di soluzioni di mobilità 'data driven' e sistemi di mobilità incentrati sui reali bisogni delle città, che pongano le persone al centro. "Questa strategia - spiega Radek Jelinek, presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia - va nella stessa direzione delle linee guida tracciata dal Pnrr definito dal ministro Cingolani. Digitalizzazione e sostenibilità ambientale rappresentano, infatti, i principali driver della transizione ecologica e su questi stessi valori stiamo già lavorando a livello locale per sviluppare un progetto di mobilità su modello smart city, insieme ad un importante partner italiano".

Un concept, dunque, che integra data analisys e prodotti, includendo tutte le forme di mobilità: dagli e-scooter ai Vans, passando per soluzioni che coinvolgono anche partner innovativi, partecipati dal Gruppo Daimler.