Smart Concept #1, debutto Italia per entrare nella nuova era

Smart si prepara ad entrare globalmente in una nuova era e lo fa anche nel nostro mercato con l'anteprima italiana della Concept #1 che anticipa il suv destinato ad essere il primo modello della nuova generazione.

Un'auto modernissima e connessa, che introdurrà Smart in un segmento in forte espansione come quello delle small e compact car.



Concept #1, prossimo alla produzione, trasferisce le dimensioni esterne molto compatte e il tradizionale design del brand in un nuovo concetto di veicolo, con un posizionamento premium e high-tech ancora più marcato, sottolineato da numerosi elementi, interni ed esterni.

"L'Italia ha sempre rappresentato uno dei principali mercati per Smart, che nel corso degli anni è riuscita a trasformare i clienti in veri e propri fan - ha dichiarato Lucio Tropea Ceo di Smart Italia - Smart, che più di venti anni fa ha rivoluzionato il concetto di automobile, si prepara oggi a una nuova rivoluzione che conserva i valori che da sempre distinguono il nostro brand e li porta nel futuro con un nuovo concept premium, che si realizza attraverso un mix di innovazione, design, sostenibilità, digitalizzazione e eccellenza costruttiva".

Parallelamente al debutto della nuova generazione - che porterà a quello della digitalizzazione completa dei propri modelli - Smart sta attuando un'ampia revisione delle strutture per la vendita delle sue auto. Verrà utilizzato un approccio data-driven che ridefinirà l'omnichannel commerce e permetterà di interagire direttamente con i clienti e gli appassionati, creando interazioni significative in ogni punto di contatto e offrendo una esperienza di acquisto più semplice e trasparente.

Inoltre, sostenendo l'impegno dei propri partner sul territorio, Smart permetterà loro di focalizzarsi ancora di più nell'offerta del migliore servizio di vendita e post-vendita possibile. Soluzioni mirate e guidate dai dati che permetteranno di soddisfare le esigenze individuali dei clienti nelle fasi di pre-vendita, vendita e post-vendita, migliorando ulteriormente l'esperienza complessiva dell'utente, online e offline. La nuova attività ha sede a Leinfelden-Echterdingen, nei pressi di Stoccarda, e fa capo a Smart Europe GmbH che è stata fondata nel giugno del 2020 quale società consociata di piena proprietà di Smart Automobile Co.Ltd, la joint venture creata alla fine del 2019 tra Mercedes-Benz AG e Geely Automobile. La squadra internazionale di Smart Europe è responsabile di tutte le attività di vendita, marketing e post-vendita per la nuova generazione di veicoli smart, di prodotti e di servizi del marchio Smart sul mercato europeo.

Con Dirk Adelmann nel ruolo di Ad e Martin Günther in quello di direttore finanziario, l'azienda sta esprimendo il suo pieno potenziale in Europa con un modello di business altamente efficiente e orientato al cliente. Fin dal 1997 il marchio Smart ricopre un ruolo pionieristico nella mobilità urbana. È sinonimo di uno stile di vita metropolitano, sostenibile e connesso.

Un'immagine di trendsetter sottolineata nuovamente nel 2019, quando Smart è la prima casa automobilistica al mondo ad abbandonare il motore a combustione interna per passare alla propulsione elettrica pura. La rete globale di Geely si occuperà dello sviluppo della nuova generazione Smart, mentre lo stile di interni ed esterni sarà curato dal design network globale di Mercedes-Benz.