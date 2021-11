Scania ProCare, prevede i guasti e ottimizza gestione flotte

In occasione del lancio internazionale della nuova generazione dei modelli Super, dotati di motori 13 litri che permettono riduzioni dei consumi fino all'8%, Scania ha presentato ProCare, un servizio premium che punta a ridurre i tempi di fermo macchina imprevisti. Creato sulle basi della 'manutenzione flessibile' di Scania, ProCare aggiunge la sostituzione preventiva dei componenti per assicurare la massima disponibilità, prima che si presentino dei guasti.

Grazie alla connessione costante con la rete, i veicoli riferiscono il proprio stato sulla base dei dati raccolti e queste informazioni vengono poi combinate con i dati operativi che Scania gestisce e archivia da molti anni. Per questo è possibile non solo prevenire le rotture imminenti del veicolo ma anche cogliere le prime avvisaglie di un problema.

Un guasto importante del motore può richiedere 40 ore di lavoro di officina per la riparazione, mentre con la cura preventiva della stessa causa di fondo si può risolvere il problema in poche ore.

"Si tratta di un passo importante per Scania e i nostri clienti - spiega Johan Falkstrand, director, head of Scania Services Portfolio - Introducendo ProCare con sostituzioni preventive pianificate in base all'utilizzo effettivo, ora siamo in grado di garantire ai nostri clienti il massimo uptime".

Il nuovo servizio di Scania sarà da subito disponibile nei mercati europei avendo già completato con successo un programma pilota in Svezia e in Polonia. Il servizio di 'manutenzione flessibile' di Scania è la base su cui si sviluppa questo nuovo livello di cooperazione tra Scania e i suoi clienti. ProCare è applicabile a tutti gli autocarri Scania prodotti a partire dal 2019. Il principio di questo servizio è che i veicoli connessi a ProCare riportino regolarmente il loro stato tecnico, per attivare gli interventi preventivi e i rinnovi da parte di Scania.

"ProCare è rivolto in particolare ai gestori di mezzi che non possono restare fermi per situazioni di fuori servizio impreviste - spiega Falkstrand - I canditati ideali per usufruire di questo servizio premium sono gli autocarri business-critical o con tempi di consegna brevi che prevedono penali per le consegne in ritardo, in cui i tempi di operatività programmati devono essere rispettati al 100%. Scania ProCare è un bell'esempio di come utilizziamo realmente la nostra capacità tecnica e tutti i dati dei nostri veicoli connessi per un nuovo servizio a vantaggio dei nostri clienti - conclude Falkstrand - e grazie a questo possiamo rilevare i potenziali problemi e intervenire molto prima che il cliente possa anche averne il solo sospetto".