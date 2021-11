Crisi dei microchip: si impenna mercato usato nel trimestre

A partire dai mesi estivi in Italia il numero di auto usate vendute ogni cento auto nuove è molto aumentato, passando da una media di 170 nel primo semestre del 2021 alle 244 che emergono dalla media registrata da luglio a settembre. Lo riportano i dati elaborati dall'Osservatorio Autopromotec.

La causa dell'aumento è da ricercarsi nella crisi dei semiconduttori e dei microchip. La scarsità di materie prime e quindi le mancate forniture di microchip hanno rallentato la produzione di auto nuove, in alcuni casi causando addirittura la chiusura di stabilimenti di produzione. La conseguenza è stata uno spostamento della domanda verso le auto usate, spostamento che ha determinato anche una tensione sui prezzi delle auto usate.

I dati elaborati dall'Osservatorio Autopromotec includono anche gli anni precedenti al 2021. Da un'analisi relativa al periodo 2016-2020 emerge che vi è stata una certa stabilità nel rapporto tra le vendite di auto nuove e quelle di auto usate, che è durata fino al 2019. Nel 2020, però, ci sono stati dei sostanziali cambiamenti in questa situazione dovuti all'incertezza causata dalla crisi sanitaria e dalle sue conseguenze sull'economia. All'inizio del 2021 la situazione sembrava tornata sui livelli che hanno caratterizzato il periodo 2016-2019, ma la deflagrazione della crisi dei semiconduttori ha causato di nuovo una forte crescita delle vendite di auto usate.