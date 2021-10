Auto: Acea, sempre più elettriche, continua crollo diesel

Il diesel continua il suo crollo di fronte all'elettrificazione del mercato automobilistico europeo: nel terzo trimestre sono state vendute più auto ibride che diesel. Lo rende noto l'Acea, l'associazione dei costruttori.

Gli ibridi non plug-in sono al secondo posto con il 20,7% della quota di mercato, dietro alla benzina (39,5%) ma davanti al diesel (17,6%), che perde 10 punti in un anno. Questa crescita arriva in particolare dai paesi dell'Europa centrale, dove le vendite ibride sono aumentate del 69,3% tra luglio e settembre.

Sette anni dopo l'esplosione del Dieselgate, le vendite di diesel si sono dimezzate anno su anno, con 381.473 veicoli venduti nel terzo trimestre. Grazie ai forti incentivi, gli ibridi plug-in e gli elettrici hanno quasi raddoppiato la loro presenza, con il 9,8 e il 9,1% del mercato. La Svezia è il paese più elettrico dell'Unione con una percentuale del 25% delle sue nuove auto, davanti ai Paesi Bassi e al 18,8%. Vicino all'Ue, la Norvegia è il paese più elettrico al mondo con quasi il 72% dei veicoli elettrici.