Opel: Astra, per lo sviluppo team di ingegneri al femminile

La nuova Opel Astra, presentata in anteprima mondiale il primo settembre alla sede Opel di Rüsselsheim, è stata essenzialmente sviluppata in tre anni da un team composto da 25 persone. E circa la metà della squadra era composta da donne. I criteri qualitativi dei fornitori strategici di Opel Astra, per esempio, sono stati gestiti da Zuzana Majorova. Lo sviluppo del posto guida completamente digitale, l'Opel Pure Panel, è stato diretto da Haiyan Yu. La configurazione dei colori e dei materiali dell' abitacolo è stata ampiamente definita da Ilka Höbermann. E Mariella Vogler, Chief Engineer, si è occupata dello sviluppo generale e ha posto grande enfasi sulla "qualità percepita".

"Si è formato un team internazionale che ha raggiunto l'obiettivo con grande apertura e apprezzamento reciproco - racconta Mariella Vogler - Non si può creare una vettura in grado di suscitare sentimenti positivi con una mentalità egoistica. Non è tanto il fattore femminile ad avere influenzato il risultato, quanto la diversità di competenze e capacità che ha migliorato la collaborazione, l'interazione e di conseguenza, il prodotto finale".

Dopo tutto, la nuova Opel Astra è stata sviluppata in modo diverso rispetto a tutte le Opel del passato: più emozionale, con una forte attenzione alla "qualità percepita". Che si tratti di stimoli visivi, acustici o tattili, la nuova Opel Astra deve suscitare soddisfazione nel cliente, al di là dei confini sensoriali. "Volevamo creare un veicolo piacevole che venisse percepito come desiderabile in ogni suo aspetto", spiega Mariella Vogler. In questo contesto, la "qualità percepita" non è una disciplina sconosciuta nel mondo dello sviluppo dei veicoli, ma nella nuova Opel Astra è stata costantemente inserita come specifica necessaria fin dall'inizio dello sviluppo, per la prima volta.

La decisione del cambio di paradigma è strettamente legata alla ridefinizione del marchio, che ha avuto luogo nel 2018 in parallelo con l'inizio dello sviluppo di questo modello di grandissimo successo. Esperti provenienti dalle aree del design, marketing e ingegneria si sono impegnati a fondo per rappresentare i valori Opel ("tedesca", "accessibile" ed "entusiasmante") attraverso il linguaggio stilistico, la tecnologia e i contenuti del veicolo. È nata così la filosofia stilistica Opel, definita dagli aggettivi "audace" e "pura".

Per creare un'atmosfera piacevole a 360 gradi, il team ha addirittura creato una colonna sonora specifica per la nuova Opel Astra - per quanto consentito dalle norme di sicurezza. Le varie suonerie ("chimes") producono un ambiente acustico completamente nuovo e gradevole - il suono ritmico dell'indicatore di direzione; il segnale di allerta delle cinture di sicurezza. Il team ha ritenuto che i suoni pre-registrati fossero troppo impersonali. Così ha chiesto a un musicista di recarsi in studio per registrare le sequenze di suoni con strumenti a corda e percussioni, suoni che ora accompagnano armoniosamente chi guida.