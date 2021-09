Citroën Ami, guida urbana a zero emissioni e senza stress

Citroën Ami si propone come una ottima alternativa alla mobilità urbana su mezzi a due o tre ruote, sia nella versione per il trasporto persone che nella versione per i professionisti, My Ami Cargo. Chiusa e confortevole offre protezione dagli agenti atmosferici. Con il cambio della stagione e l'arrivo dei primi freddi, la presenza del riscaldamento rappresenta un vantaggio per gli spostamenti quotidiani, ad uso privato e professionale, oppure per i momenti di tempo libero del fine settimana. La propulsione elettrica, poi, si dimostra amica dell'ambiente, portando un interessante risparmio di costi.

Citroën Ami è l'alternativa allo scooter: 100% elettrica, agile, compatta, protettiva e pronta ad accompagnare ogni cliente nel comfort anche durante le stagioni più fredde dell'anno. Infatti, a bordo di Citroën Ami si trova anche il comfort della climatizzazione, con la funzione riscaldamento attivabile dal pratico pulsante in plancia, affiancato dal tasto che comanda il disappannamento del veicolo. Per rendere l'esperienza di guida ancora più semplice, Ami è dotata un cambio su tre posizioni, guida, neutro oppure retromarcia.

Si aggiungono poi altri diversi vantaggi legati alla circolazione di Ami, a partire dalla posizione di guida allo stesso livello degli altri veicoli e l'ampia superficie vetrata, in grado di offrire un'eccellente visibilità. La sua natura 100% elettrica apre letteralmente l'ingresso al centro cittadino: a Milano ad esempio non è necessario pagare i 5 euro al giorno per accedere all'Area C, e nemmeno i 2 euro all'ora per parcheggiare negli spazi a strisce blu. Vantaggi che valgono tanto per la settimana lavorativa quanto per le giornate di studio, visto che per guidare Citroën Ami è sufficiente la patente di categoria AM ottenibile già a 14 anni. Lo shopping del fine settimana continua poi a beneficiare dell'accesso al centro città e alla sosta gratuita consentita ai veicoli elettrici, senza contare che Citroën Ami ha decisamente più spazio rispetto ad uno scooter per trasportare i propri acquisti.

Il listino di Ami parte da 7.200 euro: Ami può essere declinata in 7 versioni diverse e il percorso cliente è 100% digitale, dalla scoperta alla configurazione, fino all'acquisto online, direttamente sul sito.