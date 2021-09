C5 Aircross PHEV, urbano e adatto anche a gite fuori porta

Adatto al traffico cittadino, come un vero e proprio urban suv, grazie alla sua versatilità che gli consente una guida silenziosa e a zero emissioni in città, nuovo suv C5 Aircross plug-in hybrid si presta, per la sua versatilità, ad essere il compagno ideale per il tempo libero e le gite fuori porta. Questo suv, con un motore benzina 1.6, 181 CV, in abbinamento con uno elettrico che sviluppa 80 kW ed il cambio automatico elettrificato a 8 rapporti, ë-EAT8, è capace di sviluppare una potenza di 225 CV durante la marcia in modalità Sport.

La tecnologia permette di conciliare prestazioni, piacere di guida ed efficienza, come dimostrano peraltro i ridotti valori combinati - nel ciclo WLTP - delle emissioni di CO2. Il motore elettrico permette fino a 55 km di autonomia in modalità zero emissioni con velocità fino a 135 km/h alimentato da una batteria che si ricarica parzialmente anche durante la marcia, nei momenti di decelerazione e frenata. La batteria è ricaricabile in quattro o sette ore, in funzione della rete a disposizione, oppure in meno di due ore con una Wall Box e con il caricatore di bordo da 7,4 kW. Può essere anche differita, ad esempio per sfruttare le fasce orarie con tariffa ridotta.

Con la applicazione dedicata, sono diverse le funzioni che permettono una interazione tra smartphone e vettura. Dal controllo dei livelli di carburante e carica della batteria, alla programmazione della ricarica fino al precondizionamento dell'abitacolo.