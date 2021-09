IAA Monaco, Kia gioca i due assi Sportage Phev e EV6

Kia ha scelto la centralissima Odeonsplatz a Monaco di Baviera per presentare - utilizzando nell'ambito di IAA Mobility una grande e moderna lounge aperta sul pubblico - in prima mondiale il nuovo suv Sportage ibrido plug-in. Questo nuovo modello, disegnato e sviluppato espressamente per i mercati europei, combina una elevata efficienza con la possibilità di guida esclusivamente elettrica a emissioni zero con potenza, prestazioni e raffinatezza.

Unisce potenza e prestazioni con la capacità di una guida esclusivamente elettrica a emissioni zero che può coprire la maggior parte dei viaggi quotidiani da casa al lavoro o per le esigenze di acquisto quotidiane. La variante Phev di Sportage utilizza il propulsore benzina T-GDI da 1,6 litri, un motore elettrico a magneti permanenti da 66,9 kW e una batteria ai polimeri di ioni di litio da 13,8 kWh. La combinazione di questi elemento offre una potenza totale del sistema di 265 Cv, di cui 180 provenienti dal motore termico. Beneficia anche del più recente modulo Hybrid Starter Generator (HSG) ad alta efficienza e ad alte prestazioni di Kia e dell'Hybrid Power Control Unit (HPCU).

L'HSG aiuta a fornire alta efficienza e ottimizzazione NVH grazie in parte alla sua disposizione di magneti permanenti focalizzata sulle prestazioni ad alta tecnologia con applicazione di inclinazione a due stadi. L'HPCU realizza prestazioni migliorate, maggiore efficienza e una riduzione della rumorosità complessiva nonostante l'unità sia più piccola, in termini di volume, rispetto al sistema precedente. Accanto a Sportage Phev, Kia ha presentato anche EV6, primo modello elettrico costruito su una piattaforma dedicata E-GMP.

Questo crossover pionieristico è il primo BEV dedicato lanciato sotto la nuova filosofia di design Kia Disegnato secondo la nuova filosofia 'Opposites United' Kia EV6 è il primo veicolo elettrico della Casa coreana ad essere disponibile con opzioni a due ruote motrici o AWD a trazione integrale. La prima versione con batteria da 77,4kWh può percorrere fino a 528 chilometri con una singola carica nel ciclo combinato WLTP mentre la variante AWD - dalla connotazione più sportiva - può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,2 secondi grazie ad una coppia massima di 605 Nm.

“L'evento IAA rappresenta un punto di ripartenza importante per il mondo automotive dopo la battuta d’arresto dettata dalla pandemia - ha commentato Giuseppe Bitti amministratore delegato di Kia Italia - Il nostro brand si è presentato a Monaco svelando il massimo di quanto può offrire in termini di tecnologia e design, grazie alle premiere di Sportage ed EV6. Questi prodotti, oltre a portare con sé un grande valore d’immagine per il brand, saranno i protagonisti della grande sfida di cambiamento messa in atto da Kia nel 2022 anche in termini di mercato. Soprattutto Sportage, prodotto simbolo di Kia in Italia, dovrà essere al centro della nostra strategia di mercato per affrontare il prossimo anno al meglio”.