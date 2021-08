Citroën, serie speciale 2CV 007 celebra i suoi primi 40 anni

La serie speciale Citroën 2CV 007 celebra il suo quarantesimo anniversario. Si può ammirare la 2CV 007 nel film "Solo per i tuoi occhi" con Roger Moore. Prodotta in soli 500 esemplari, la Citroën 2CV 007 è una delle serie limitate più rare e tra le più ricercate dai collezionisti.

Un anno dopo aver celebrato i 40 anni della 2CV Charleston, si celebra il 40° anniversario della Citroën 2CV 007, che ha mostrato le prodezze di una 2CV utilizzata da Roger Moore e Carole Bouquet in un folle inseguimento in terra di Spagna nel film "Solo per i tuoi occhi", il dodicesimo capitolo della serie dei film di James Bond.

Presentata al pubblico in Francia nell'ottobre 1981, subito dopo l'uscita del film, la Citroën 2CV 007 è stata prodotta in soli 500 esemplari, il che la ne fa una delle serie limitate più rare e meno prodotte di sempre. Sono sopravvissute solo una decina di queste vetture, rendendo quest'auto ancora più leggendaria.

I primi esemplari della serie limitata Citroën 2CV 007 furono presentati, insieme agli attori del film, a Place Vendôme a Parigi, nell'ottobre 1981. Per le riprese del film furono utilizzate tre 2CV 6. I veicoli subirono molte modifiche (motori, telaio della Ami Super, scarichi, roll bar, ...). La meccanica proveniva da una GS, il motore da 1015 cm3 permetteva prestazioni nettamente superiori, ma era stato modificato il suono per imitare il rumore della 2CV. Due vetture furono poi impiegate per le riprese dell'inseguimento, la terza solo per le scene interne.