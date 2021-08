Peugeot Rifter,suv-multispazio adatto anche per viaggi green

Prodotto a pochi chilometri dalla famosa Playa de Samil, a Vigo, in Spagna, Peugeot Rifter porta a bordo tutte le caratteristiche e lo spazio interno necessari per godersi, soprattutto in questo periodo di ferie, una fuga verso il mare.

Rifter è in grado di accogliere fino a 7 persone ma soprattutto di caricare tutto quello occorre per affrontare le vacanze nel migliore dei modi. Il suo volume di carico è eccezionale e può raggiungere i 4.000 litri con i sedili abbattuti nella versione Long che, ancor più, permette di caricare ogni tipo di oggetto: valigie, borse da viaggio, lettini, tavole da surf, ombrelloni. Un'abitabilità best in class a cui bisogna aggiungere il sistema Advanced Grip Control che permette di aumentare la trazione su fondi scivolosi.



In vendita dai 22.750 euro, (diventano 36.150 euro se si sceglie la gamma elettrica), Rifter si distingue per la sua forte personalità e la sua vocazione da suv. L'interno è spazioso e modulare. Il suo volume di carico, che va dai 775 litri sotto il pianale nella versione con lunghezza standard in configurazione 5 posti ai 4.000 litri sotto il tetto con i sedili abbattuti nella versione lunga, offre numerose possibilità.

Rifter incorpora numerosi vani porta oggetti, ampi e accessibili, distribuiti in tutto l'abitacolo. L'airbag passeggero anteriore, di tipo "Bag in Roof", è posizionato sul tetto per liberare spazio sulla plancia di fronte al passeggero dove trova posto un vano chiuso e refrigerato per trasportare bevande.

Oltre ad offrire un'ampia gamma di motori termici, Rifter dispone anche una versione 100% elettrica che sviluppa 136 CV di potenza massima con una batteria agli ioni di litio da 50 kWh: l'elettrica è capace di raggiungere fino a 245 km nel ciclo WLTP.