Germania, da 36% la quota dei suv crescerà a 45% nel 2026

Anche se in numerosi centri urbani della Germania la popolazione manifesta una evidente contrarietà nei confronti dei suv di maggiori dimensioni a causa del loro maggiore fabbisogno di spazio ed energia, al livello del mercato globale di quel Paese il boom dei vari Geländewagen - cioè dei fuoristrada - non accenna a placarsi.

Anzi, si prevede che la quota dei suv continuerà a crescere passando dall'attuale record tedesco del 35% (primo semestre 2021) al 45% nel 2026.

Lo sostiene Ferdinand Dudenhöffer, professore alla Università di Duisburg-Essen e direttore del Center for Automotive Research (CAR), precisando che il successo di questa tipologia è legato soprattutto alla crescita dell'offerta - attualmente in Germania sono disponibili 120 diversi suv, di cui 11 completamente elettrici - ed al gradimento presso ampie fasce di clientela dei modelli compatti.

La quota raggiunta in Germania e quella prevista a medio termine non deve stupire: Dudenhöffer ha citato le attuali livelli di penetrazione dei suv in Svezia e Svizzera, dove sono ancora di più dominanti rispettivamente con quote del 47,2 e 45,7% per non parlare degli Stati Uniti, dove quasi il 51% delle immatricolazioni è rappresentato da suv.

Oltre ai classici marchi di fuoristrada come Jeep e Land Rover, anche altri produttori hanno aumentato la loro quota suv In Germania: Volvo è al 77%, Mazda al 62% e Seat, la Casa spagnola del Gruppo Volkswagen, al 56%.