Rc Auto: Ivass, balzo utili grazie a Covid,restituire di più

Il lockdown per il Covid ha fatto diminuire gli incidenti stradali e le assicurazioni hanno aumentato i profitti dei Danni, grazie alla Rc Auto, del 45% ma non tutte hanno restituito, su base volontaria, ai clienti parte dei premi. Il presidente Ivass Luigi Federico Signorini chiede così ora alle assicurazioni "ritardatarie" di adoperarsi urgentemente e ai consumatori di valutare i comportamenti della propria compagnia. Per Signorini premi sono scesi del 5,5% ma gli oneri relativi ai sinistri sono calati del 20%. Su 2,2 miliardi di euro risparmiati , 800 milioni sono stati restituiti ma con forti differenze fra le compagnie. Il presidente Ivass ha quindi citato il parere dell'autorità europea delle assicurazioni (Eiopa) la quale si "attende che le compagnie, quando identificano prodotti che non sono più sufficientemente allineati con il mercato di riferimento, valutino se questo fatto comporti un trattamento non equo; e che ove emerga un trattamento non equo, siano prese le misure del caso, tenendo conto delle leggi esistenti a livello nazionale"