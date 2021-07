Motorsport Next, successo per il convegno su filiera racing

Nell'ambito del vasto comparto dell'automotive, il motorsport svolge una triplice importante funzione. Da un lato, per far costantemente progredire le vetture da corsa e permettere prestazioni sempre più elevate, stimola ricerca e innovazione, sia nelle soluzioni tecniche che nei materiali. Dall'altro alimenta, attingendo proprio da questo enorme serbatoio di creatività e sviluppo, anche il progresso dell'industria delle auto di serie, della componentistica e perfino di campi lontani dalle piste e dalle quattro ruote, come il settore biomedicale o quello aerospaziale. E infine crea occupazione a tutti i livelli e genera fatturati importanti, anche se suddivisi su numerose piccole e medie realtà, tanto che il comparto Motorsport italiano è in Europa al secondo posto per ricavi.

Di questi, e di altri temi collegati, si è parlato ieri alla prima edizione di Motorsport Next – Industry Innovation and Technology Transfer Global Forum, un evento dedicato all’innovazione, alla ricerca e al trasferimento tecnologico del settore del motorsport, che è stato organizzato congiuntamente da Anfia-Motorsport e da Autopromotec.

“È un onore per me dare il benvenuto da parte di Anfia ai partecipanti della prima edizione di Motorsport Next, un evento che intendiamo trasformare in un punto di riferimento a livello europeo per l’intero settore del motorsport - ha commentato in apertura dei lavori Marco Stella, presidente del Gruppo Componenti di Anfia - Abbiamo creduto in quest’iniziativa fin dall’inizio, orgogliosi di collaborare con Autopromotec per valorizzare il know-how delle aziende italiane del motorsport, le loro eccellenze e la loro capacità di agire come protagoniste dell’innovazione per il settore automotive ed altri comparti affini”.

Tanti i temi trattati durante le due sessioni, condotte e moderate da Federica Masolin, giornalista e presentatrice tv Sky Sport e da Tim Angus, ricercatore in materia di sviluppo economico e innovazione. Nella sessione del mattino importanti esponenti dell’industria del motorsport hanno raccontato la propria visione sulle tendenze future del settore, focalizzando temi specifici - come l’impiego di nuovi materiali e tecnologie ma anche di elettrificazione e sostenibilità - e ribadendo l’importanza della formazione dei giovani talenti.

Nella sessione pomeridiana, spazio invece al tema del trasferimento tecnologico dal comparto del motorsport verso diversi settori industriali: attraverso una serie di case histories, i relatori hanno messo in luce le opportunità rappresentate dallo scambio di competenze con comparti quali, ad esempio, il biomedicale e l’aerospaziale, con un’importante finestra aperta anche sul mondo accademico.

Renzo Servadei, amministratore delegato di Autopromotec, ha sottolineato a sua volta l’importanza dell’iniziativa per il settore. “La maggior parte del grande pubblico è abituato a pensare al motorsport come un momento di grande passione sportiva - ha detto - ma dietro a questo c’è un tessuto industriale composto da aziende importanti ed altamente specializzate, che lavorano e portano avanti relazioni di business cruciali sia all’interno del settore che verso i settori tecnologicamente affini. Siamo quindi onorati di dedicarci a questo specifico settore e dare l’opportunità alle aziende di condividere la propria esperienza ed espandere il proprio business”.

Le aziende sponsor presenti nell’area espositiva virtuale, inoltre, hanno avuto modo di incontrare ospiti, operatori professionali e visitatori presenti, collegati da diverse parti del mondo. L’evento Motorsport Next è stato l’evento apripista di Motor Valley Fest, in programma da oggi primo luglio al 4 luglio 2021, e rientra nella convenzione per la realizzazione di un progetto straordinario – siglato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Regione Emilia-Romagna e APT Servizi Emilia-Romagna – a supporto delle eccellenze del Made in Italy e in particolare della filiera automotive.