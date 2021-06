1000 Miglia, Scudieri Anfia 'mix tecnologie salva industria'

Per preservare le condizioni di redditività del sistema industriale italiano direttamente o indirettamente collegato all'automobile occorre "cambiare mentalità anche sul fronte dell'innovazione, attuando la trasformazione necessaria anche attraverso strategie di open innovation, per favorire a livello domestico lo sviluppo delle nuove tecnologie dell'elettrificazione e digitalizzazione della mobilità".

Lo ha detto il presidente di Anfia Paolo Scudieri durante il suo intervento al Green Talk organizzato a Brescia da 1000 Miglia e dedicato al futuro della mobilità e della filiera automotive.. " La transizione ecologica non significa soltanto elettrico - ha ribadito Scudieri - ma neutralità tecnologica. Quest'ultima fa leva principalmente sull'elettrico, ma include anche i motori endotermici con carburanti evoluti e soluzioni alternative, come l'idrogeno. Proprio l'idrogeno rappresenta una tecnologia fondamentale dal punto di vista degli equilibri geopolitici, in quanto può salvaguardare la democrazia industriale. Il mix tecnologico sarà quindi indispensabile per una democrazia industriale".