Cina, l'industria automobilistica in piena trasformazione

Nel suo 18° anno di lavoro e di vita in Cina, Michael Steenbock, ingegnere automobilistico 61enne della Volkswagen Anhui, ha ricevuto ad aprile il più alto riconoscimento che la provincia cinese orientale di Anhui conferisce agli esperti stranieri per il loro eccezionale contributo.

Con le sue esperienze nella Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC) Volkswagen e Volkswagen Group China, Steenbock è venuto a lavorare nella città di Hefei, capoluogo della provincia di Anhui, nel maggio 2019, guidando un team dedicato alla R&S degli interni dei New Energy Vehicle (NEV) come pannelli di controllo, sedili, airbag, ecc.

"L'industria automobilistica di tutto il mondo, così come in Cina, sta affrontando un grande periodo di trasformazione. È chiaro che i NEV sono il futuro dell'industria automobilistica, e la Cina è il più grande mercato di NEV del mondo", ha dichiarato.

Avendo vissuto nel Paese per quasi due decenni e avendo sposato una donna cinese, Steenbock è un testimone di come l'industria automobilistica cinese si sia evoluta negli ultimi decenni.

Quando la Cina ha aperto le sue porte al mercato globale nel 1978, un'automobile era ancora una novità e spesso attirava una grande folla sulla strada. A quei tempi, la bicicletta era un oggetto onnipresente nelle foto di archivio, quando il PIL pro capite del Paese era di soli 385 yuan, circa 46 dollari dell'epoca. Nel 2019, il PIL pro capite della Cina ha superato i 10.000 dollari. Ma le due ruote sono state rapidamente sostituite da veicoli a motore nel momento in cui gli investimenti si sono moltiplicati, le linee di produzione hanno cominciato a ruggire e le tasche delle persone si sono gonfiate.

Oggi, la Cina ha mantenuto il primato sia nella produzione che nelle vendite di auto e l'automobile è quasi una necessità familiare. Secondo i dati del Ministero della Pubblica Sicurezza, a giugno 2020 la Cina aveva 360 milioni di veicoli a motore, di cui 270 milioni di auto, 68,9 milioni di moto e 4,17 milioni di auto a nuova energia. L'aftermarket automobilistico cinese, che comprende le transazioni e i servizi successivi alla vendita di automobili, è stato valutato a più di 1.000 miliardi di yuan (circa 156,3 miliardi di dollari) nel 2020, secondo il Ministero del Commercio.

Mentre le case automobilistiche più tradizionali stanno passando dall'essere puramente produttori a fornitori di servizi di mobilità, la Cina, che resta una delle destinazioni di investimento più popolari, conta ancora sulla disposizione di grandi marchi automobilistici come Volkswagen. Nel 2020, il gruppo ha infatti aumentato la sua partecipazione in Volkswagen Anhui fino al 75%, gettando le basi per rendere lo stabilimento di Anhui un hub per l'innovazione della mobilità elettrica.

Oltre al lavoro di R&S, Steenbock partecipa anche a un programma di formazione di talenti in cui i giovani ingegneri dovrebbero costruire un ponte tra l'industria automobilistica cinese e quella tedesca. È attualmente in corso una campagna di reclutamento che ha l'obiettivo di coinvolgere 45 studenti con un background ingegneristico nel team. Dopo un anno di formazione intensiva presso la sede Volkswagen in Germania, questi giovani lavoreranno alla Volkswagen Anhui come ingegneri in sede. "La Germania ha una lunga tradizione pionieristica nell'industria automobilistica. La Cina è attualmente uno dei mercati più dinamici al mondo. I talenti di entrambi i Paesi possono costruire la loro rete all'interno dell'azienda e ampliare il loro orizzonte visitando e lavorando come membri del team locale nell'altro Paese", ha spiegato Steenbock.

L'ingegnere, che pensa alla Cina come al suo Paese d'origine, è anche un testimone del suo sviluppo urbano e della sua modernizzazione. "Non credo che esista un altro posto al mondo che abbia attraversato tanti cambiamenti positivi in un periodo di tempo così breve", ha dichiarato Steenbock. "Le infrastrutture vengono continuamente migliorate. I treni ad alta velocità collegano tantissime città e paesi, portando le persone a destinazione con un servizio super conveniente. E poi, sia in città che in campagna, si nota che il paesaggio sta diventando sempre più verde". Steenbock ha pianificato i suoi prossimi cinque anni in Cina. "Il mio obiettivo è quello di sostenere l'azienda per costruire un team locale forte che sia dedicato allo sviluppo a lungo termine dell'industria automobilistica cinese". Per quanto riguarda sé stesso, gli piacerebbe esplorare altri bei posti di Anhui e imparare di più sulla cultura e la gente locale.