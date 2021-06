Peugeot 3008: design rinnovato, personalità più distintiva

Peugeot 3008 punta su un design esterno completamente rinnovato, capace di dare a questo suv una personalità ancora più decisa e spiccata.

Per essere sempre un passo avanti in termini di stile, il frontale si è evoluto verso un design ancor più distintivo e unico. L'innovativo design ridefinisce le linee della modernità, fondendo al contempo eleganza e dinamismo.

Una ampia calandra a scacchiera senza cornice simboleggia lo stile sempre più moderno, pur mantenendo un design fluido.

Per enfatizzare la sportività, già dal primo livello di allestimento nel nuovo paraurti sono state inserite prese d'aria laterali nere lucide ed un profilo anteriore sotto la griglia paraurti verniciato.

Sui modelli GT e quelli dotati anche di GT Pack è presente una griglia specifica con un motivo modulare per enfatizzare l'aggiornamento stilistico delle versioni al top della gamma.

Anche i fari anteriori sono stati ridisegnati per essere più riconoscibili e per sottolineare ancor più l'evoluzione dello stile. Includono la tecnologia LED sin dal primo livello di allestimento della gamma e sono ampliati dalle DRL (luci di marcia diurne) a forma di artiglio con punta cromata. Questa firma luminosa è in linea con l'attuale stile Peugeot ed è riconoscibile anche a distanza.

Sui modelli GT e GT Pack , i fari Full LED offrono un aspetto ancora più tecnologico e distintivo, grazie alla firma luminosa estesa e alla funzione di illuminazione dell'interno curva (EVS) che ottimizza la visibilità a velocità fino a 90 km/h.

Nuova anche la funzione 'Modalità Nebbia' che ha sostituito i fendinebbia: è integrata nei proiettori Full LED e accende gli anabbaglianti con intensità ridotta quando vengono attivati ;;i fendinebbia posteriori.

Nella parte posteriore, i nuovi fari sono aggiornati con tecnologia Full LED a 3 artigli (compresa la luce di retromarcia) per comunicare una firma luminosa anche a chi segue l'auto. Gli indicatori sono a scorrimento.

I fari vengono uniti tra di loro da una fascia nera lucida lungo tutto il portellone, allo scopo di allargare visivamente la parte posteriore dell'auto.

Nuovo 3008 sarà disponibile nei colori: Blu Celebes, Blu Vertigo, Bianco Perla, Grigio Artense, Grigio Platinium, Nero Perla e Rosso Ultimate.

Per chi è alla ricerca di uno stile più distintivo, è disponibile a richiesta sugli allestimenti di vertice GT e GT pack una nuova opzione "Black Pack".