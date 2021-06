Volvo, conoscere l'elettrico per sfruttarlo al meglio

Per il passaggio all'elettrico e per utilizzarne al meglio tutte le possibilità, è necessario conoscerlo. Questo è uno dei capisaldi della strategia Volvo verso l'elettrificazione e lungo quella strada già tracciata che porterà la casa svedese ad avere solo veicoli elettrici in produzione a partire dal 2030. Considerato poi che la metà delle XC 40, il SUV best seller di Volvo, vendute dalla casa già oggi sono già plug-in, è presto detto quanto la strategia 'con la spina' detterà le linee guida anche per i prossimi anni. La tecnologia di casa Volvo ha trovato proprio su XC40 Recharge, la prima vettura ad alimentazione completamente elettrica della casa svedese, una testa di ponte verso il futuro, a partire dagli aggiornamenti OTA (over the air) che fanno sì che i clienti non debbano più recarsi in autofficina per poter usufruire del software più recente e delle funzionalità nuove e aggiornate disponibili per la loro Volvo elettrica.

Gli ultimi aggiornamenti includono un nuovo software di base per i principali sistemi elettronici dell'auto, un aumento della velocità di ricarica e un miglioramento dell'autonomia di percorrenza. L'aggiornamento è disponibile automaticamente e i possessori di una XC40 Recharge devono semplicemente accettare il download e l'installazione, ricordandosi che l'auto resterà non accessibile durante il breve periodo di aggiornamento. Sul versante della motorizzazione ibrida, i 'consigli' di Volvo sono quelli di capire la nuova tecnologia e quindi sfruttarne a pieno le potenzialità, rivoluzionando anche il proprio modo di pensare alla guida.

Le regole base sono quelle che riguardano una guida fluida, l'anticipare le situazioni, lo sfruttamento delle lunghe decelerazioni per ricaricare la batteria, ma anche l'attenzione a sfruttare la coppia sempre disponibile di una propulsore elettrico. Altrettanto importante, a bordo di una Volvo con la spina, è la funzione Hold, che permette all'auto di 'ragionare' e utilizzare il motore termico o quello elettrico a seconda delle necessità di viaggio. Per consentire al sistema di regolarsi, è necessario impostare la destinazione del viaggio nel navigatore. Sul fronte full-electric, invece, una delle funzioni maggiormente utili alla guida, soprattutto in città, è quella chiamata 'one pedal drive', attraverso la quale è possibile dimenticarsi il pedale del freno per utilizzare solo quello dell'acceleratore, lasciato il quale l'auto frenerà da sola. Della 'semplificazione' elettrica di Volvo fa parte anche il progetto Volvo Recharge Highways, con il quale la casa installerà oltre 30 stazioni di ricarica veloce da 175 kW presso altrettante concessionarie Volvo e in prossimità di altrettante uscite della principali autostrade italiane. I punti di ricarica saranno facilmente accessibili e, sebbene marchiati Volvo, saranno aperti a tutti gli utenti di veicoli elettrificati o elettrici di tutti i brand.