Share Now e CercaOfficina.it, accordo per riparazione flotte

La digital company CercaOfficina.it stringe un accordo con la società di 'condivisione auto', Share Now, offrendo i propri servizi online per la riparazione delle auto della flotta di sharing nelle città di Milano, Torino e Roma.

La partnership con la digital company fondata nel 2013 come start up della Bocconi di Milano, prevede la possibilità per Share Now di far riparare le proprie auto presso la rete di officine e autoriparatori della piattaforma CercaOfficina.it, gestendo tutto il processo in modo digitale, facile e veloce.

La flotta di auto Share Now che entrerà nel circuito di riparazione CercaOfficina.it è di 1.300 vetture per la città di Milano, 600 per Roma e 350 per Torino.

"Come digital company vogliamo digitalizzare il mondo dell’autoriparazione. L’obiettivo è di rendere il settore 4.0, in linea con l’evoluzione del mercato automotive e, in generale, di tutta la mobilità – ha dichiarato Marco Brusamolino, ceo CercaOfficina.it - Grazie alla partnership con Share Now vogliamo fare in modo che il mondo del car sharing possa conoscere i plus della nostra piattaforma basata su trasparenza, massima flessibilità negli interventi, velocità ed efficienza. Ogni giorno, infatti, Share Now si ritrova con alcune auto che presentano problematiche e hanno bisogno di essere portate in officina, in modo veloce e senza alcun tipo di preavviso. Per risolvere queste esigenze, abbiamo individuato un circuito di officine su Roma, Torino e Milano e abbiamo organizzato la nostra piattaforma affinché tutti gli interventi richiesti dalla società di sharing possano essere svolti in modo efficiente e in tempi brevi".