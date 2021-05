Lynk & Co, nuovo brand di Geely accelera espansione europea

Lynk & Co, l'innovativo brand del gruppo cinese Geely che punta su modelli 'green' e su uno schema di distribuzione e vendita che va oltre agli schemi tradizionali, ha ampiamente superato i target di 'adesioni' al servizio di sharing che erano stati fissati per il 2021. A soli cinque mesi dall'apertura della lista d'attesa Lynk & Co ha superato il nostro target annuale che era stato fissato a 9.000 sottoscrizioni della membership mensile. Ed ora, a maggio 2021, l'azienda conta già 15.000 membri in tutta Europa, principalmente in Svezia, Paesi Bassi, Italia, Germania e Belgio.

Ne da notizia l'azienda, che a breve aprirà un suo 'club' - cioè il luogo di comunicazione e aggregazione della marca, che non ha concessionari fisici sui territori - anche a Milano, in aggiunta a quelli già in funzione ad Amsterdam (ha aperto le porte nell'ottobre 2020) e a quello di Göteborg in Svezia inaugurato nel gennaio 2021. Altre aperture a breve sono previste quest'estate ad Anversa e Berlino, seguite da quelle di Barcellona e Parigi.

"All'inizio Lynk & Co era solo un'idea e anche abbastanza stravagante a dir la verità - ha commentato Alain Visser, Ceo di Lynk & Co - Ma ora è diventata una realtà e sono meravigliato e commosso dal gran numero di persone che hanno raccolto il nostro messaggio e che si sono identificate nella nostra missione. È stata un'avventura straordinaria per tutti coloro che vi hanno preso parte. E non è che l'inizio".

Per affrontare l'ingresso nel mercato europeo il team di Lynk & Co si è arricchito di oltre 100 nuovi membri in tutto il mondo. E nel 2021 questo trend sta continuando con l'aggiunta di altri 290 collaboratori per arrivare a fine dell'anno a 550 dipendenti in Svezia, Italia, Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Francia e Germania.

"Malgrado la rapidità della crescita - ha ribadito Visser - non perdiamo di vista l'obiettivo di scegliere i collaboratori secondo criteri di sostenibilità e inclusione. In un settore che è tradizionalmente dominato da uomini, noi siamo orgogliosi di aver raggiunto una composizione di genere equilibrata al 50%-50%. Ci siamo anche adoperati per comporre un team internazionale, con dipendenti di 26 nazionalità diverse che condividono tutti l'aspirazione a cambiare per sempre l'idea di mobilità".