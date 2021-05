L'iconica Fiat 500 protagonista all'ADI Design Museum

L'iconica Fiat 500 è tra le protagoniste, all'ADI Design Museum, dello spazio museale dedicato al “Compasso d’Oro”, il più antico e autorevole premio mondiale di design, istituito nel 1954 e assegnato dal 1958 dall'Associazione per il Disegno Industriale,

Il museo si inserisce nel contesto di un'area ex industriale ad alto impatto architettonico e urbanistico ed è al centro di una zona strategica di Milano. Al suo interno è in mostra una selezione di oggetti provenienti dalla prestigiosa Collezione “Compasso d'Oro” - oltre 2.300 prodotti e progetti, tra cui 350 premiati con questo titolo e numerosi insigniti della menzione d’onore – che sarà affiancata da mostre temporanee e iniziative di approfondimento, creando un coinvolgente impianto narrativo in continuo divenire.

Tra queste opere d’arte della creatività italiana non poteva mancare la leggendaria Fiat 500, fenomeno di costume e ambasciatrice del made in Italy nel mondo, tanto che nel 2017 un esemplare della prima generazione della Fiat 500 – quella che negli anni Cinquanta ha dato mobilità e libertà agli italiani - è entrato a far parte della collezione permanente del Museum of Modern Art (MoMA) di New York, tempio dell’arte e del design mondiale. Con la seconda generazione, quella del 2007, Fiat 500 è diventata un’icona di moda e stile che dall’Italia ha conquistato il mondo. E nel 2020 la terza generazione è pronta, ancora una volta, a rivoluzionare la mobilità urbana nel segno della sostenibilità, con tutta la sua carica di innovazione e tecnologia.

Nel nuovo ADI Design Museum sono esposti due esemplari della Fiat 500 – uno del 1957 e l’altro del 2007 – in rappresentanza delle prime due generazioni del mitico “Cinquino”, entrambe premiate con il "Compasso d'Oro", nel 1959 e nel 2011. In particolare, la vettura del 2007 appartiene alla collezione del dipartimento Heritage, dedicato alla tutela e alla promozione del patrimonio storico dei marchi Alfa Romeo, Fiat, Lancia e Abarth.

Si tratta di una versione Lounge del 2007, caratterizzata da una livrea bianco metallizzato tri-strato. È quindi uno dei primi esemplari prodotti dopo la presentazione del 4 luglio 2007 avvenuta a Torino, a 50 anni esatti dal lancio della prima Fiat 500, che divenne ben presto il manifesto della "nuova Fiat", vale a dire della concretizzazione di un approccio originale e di un nuovo modo di concepire l'automobile.

In mostra, insieme alle due generazioni dell’iconica utilitaria Fiat, anche un’altra auto storica, la Fiat Abarth 1000 Bialbero premiata con il Compasso d’Oro nel 1960.