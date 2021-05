Assicurazioni opache per il 50% degli italiani

Il 68,7% delle persone intervistate dall'Ivass nell'indagine sulle conoscenze e i comportamenti degli italiani "ritiene di non aver bisogno dei consigli dell'assicuratore né di doversi affidare a fonti informative esterne" mentre un 50% ritiene poco comprensibili o opachi i documenti delle polizze. Per l'autorità di vigilanza "questo eccesso di fiducia nelle proprie capacità può indurre l'assicurato a scelte tendenzialmente poco efficaci ed efficienti. Vi è in sostanza una errata percezione del proprio livello di alfabetizzazione assicurativa".

E dall'indagine emerge anche come il set informativo dei prodotti assicurativi è considerato abbastanza chiaro solo dal 34% degli intervistati; più del 50% invece manifesta insoddisfazione sulla comprensibilità.

In particolare, scarsa comprensibilità, opacità e complessità delle polizze è rilevata dagli intervistati con alta scolarizzazione.

Non emergono differenze per genere, età e area geografica.

In generale, chi è più consapevole, perché dispone di strumenti interpretativi/culturali maggiori (laureati e studenti) o perché è più abituato ad assicurarsi, ritiene le informazioni assicurative scarsamente comprensibili.

La scarsa comprensibilità risulta tra le principali cause di mancata sottoscrizione della polizza (50%), subito dopo il costo (67,5%); seguono la sfiducia nei confronti delle assicurazioni (42,4%) e da esperienze negative pregresse (28,7%)

Gli italiani non raggiungono la sufficienza nelle assicurazioni con risultati particolarmente deludenti nella conoscenza di base e dei prodotti. Secondo quanto emerge dall'indagine commissionata dall'Ivass su oltre 2000 interviste l'Indice generale di assicurazione in Italia è di 54/100 non raggiungendo quindi il punteggio minimo di 60. Sulle 5 aree oggetto delle domande (conoscenza assicurativa, fiducia verso compagnie e intermediari, avversione al rischio, logica assicurativa, efficacia della comunicazione), la conoscenza ha ottenuto il punteggio più basso: 30,4 su 100. In particolare sia la conoscenza di base - che è stata indagata chiedendo la definizione corretta di tre concetti tipici della cultura assicurativa: Premio, Franchigia, Massimale - sia quella sui prodotti assicurativi è insufficiente. Ad influenzare il livello di conoscenza degli italiani è soprattutto il livello di scolarizzazione. A una maggiore scolarizzazione sono associati livelli di conoscenza più elevati. I risultati, sottolinea l'indagine, sono migliori negli uomini rispetto alle donne e al Nord rispetto al Sud e alle Isole. Chi abita in città di medie dimensioni ha una maggior conoscenza rispetto a chi vive in grandi città o piccoli centri urbani. Un eccesso di fiducia (overconfidence) nelle proprie conoscenze emerge dalla differenza fra la percentuale di chi afferma di avere conoscenze assicurative e quella di chi risponde correttamente alle domande.

"Non serve che siano prescritte spiegazioni scrupolose e dettagliate, magari fin troppo dettagliate, se poi chi le riceve non ha gli strumenti per utilizzarle davvero". E' quanto ha affermato il presidente dell'Ivass Luigi Federico Signorini presentando l'indagine sulla comprensione e i comportamenti assicurativi degli italiani second cui dall'inchiesta " la scarsa comprensibilità delle polizze è emersa come un problema largamente sentito". Il presidente ha inoltre sottolineato come "bisognerà lavorare" nell'interesse dei singoli e delle stesse compagnie perchè l'indagine illustra un fatto con chiarezza: "alcuni concetti di base non sono compresi a sufficienza". "Accrescere le conoscenze del consumatore è necessario per rendere davvero efficaci le norme sulla trasparenza dei contratti" ha aggiunto..