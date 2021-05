Peugeot 3008, la tecnologia del Leone abbinata a motori green

Peugeot 3008, tra i suv bestseller del mercato italiano, si fa apprezzare per la sua forma rinnovata che si abbina ad una dotazione tecnologica più ricca e aggiornata, ed alla possibilità di scegliere una motorizzazione ibrida plug-in per una guida più sostenibile.

A bordo di 3008 si respira un'aria futuristica grazie al nuovo i-cockpit dotato di head up digital display e di uno schermo touch screen da 10 pollici in alta definizione al centro della plancia.

Le motorizzazioni plug-in hybrid a due o quattro ruote motrici, che in gamma vanno ad affiancarsi ai propulsori benzina o Diesel, esaltano al meglio l'efficienza e il piacere di guida.

Ma l'altra novità dell'ultimo aggiornamento del suv è sicuramente nel design: quest'auto sfoggia un frontale possente con mascherina a piccoli listelli di lunghezza variabile che incorpora i fari a Led che scendono quasi in verticale. La parte superiore dei finestrini è contornata da uno spesso profilo color alluminio, mentre il terzo montante ricoperto di colore scuro fornisce l'impressione che il tetto sia "sospeso" rispetto alla fiancata; dietro, infine, spiccano i fanali composti da tre elementi verticali a Led uniti da una fascia nera che dona larghezza visiva.