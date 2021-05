L'Aventure Peugeot cambia logo, via al nuovo corso del brand

L'Aventure Peugeot cambia logo e adotta un nuovo stemma in linea con il nuovo universo del marchio del Leone, svelato lo scorso 25 febbraio.

Questo nuovo logo segna un legame inscindibile tra il marchio e l'associazione che si occupa di preservare e raccontare nel mondo la storia ed i prodotti realizzati dalla casa del Leone nel corso degli oltre due secoli di vita.

Lo scudo è un elemento protettivo e senza tempo, fedele alla storia del marchio dal 1810, anno di fondazione ufficiale della società Peugeot Frères Aînés.

Da più di due secoli, la famiglia Peugeot è passata dalla rivoluzione della moda nel XIX secolo - con le stecche d'acciaio delle gonne a crinolina - alla rivoluzione della mobilità, con i cicli e le automobili. È un marchio plasmato da creativi, ingegneri e designer, che per più di due secoli hanno sfidato le norme per ripensare gli standard della mobilità.

L'Aventure Peugeot la cui missione è preservare, sviluppare e valorizzare il patrimonio del marchio Peugeot, fa parte dell'associazione Legge 1901 L'Aventure Peugeot Citroën DS. Le equipe de L'Aventure lavorano con e per soci e appassionati. Per soddisfare le esigenze dei collezionisti, l'associazione realizza i suoi servizi di documentazione, manutenzione e restauro di veicoli d'epoca nelle sue officine di Sochaux (Doubs) e nella regione di Parigi.