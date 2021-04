Costruito da Gottlieb Daimler nel 1896 primo truck al mondo

Il primo truck a livello mondiale risale al 1896. Fu il pragmatismo a plasmare il progetto di questo mezzo, il primo al mondo, che aveva l'aspetto di una carrozza per cavalli, ma con motore e senza timone. Chiamato 'Phoenix', il motore posteriore a due cilindri della potenza di quattro CV e cilindrata da 1,06 litri proveniva da un'autovettura. Daimler lo abbinò ad una trasmissione a cinghia sull'assale posteriore. Qui erano posizionate anche delle molle elicoidali, che tenevano le vibrazioni lontane dal delicato motore. Il veicolo infine viaggiava su duri cerchi di ferro.

Daimler rese sterzante l'asse anteriore sospeso su balestra mediante una catena. Come su una carrozza, il conducente sedeva davanti, sulla cassetta. Il motore era situato nella parte posteriore del veicolo. Il consumo del motore a benzina era di circa sei litri ogni 100 chilometri. Secondo la terminologia dell'epoca, questo dato veniva così espresso: '0,4 chilogrammi per cavallo ed ora'.

Nel 1898, sul veicolo da sei cavalli, Gottlieb Daimler e Wilhelm Maybach spostarono il motore Phoenix a due cilindri, precedentemente posizionato nella parte posteriore, sotto il sedile del conducente e migrò verso la zona anteriore anche la trasmissione a cinghia a quattro velocità. Anche questa soluzione, tuttavia, non risultò del tutto soddisfacente. Nello stesso anno, fu conferito al truck un volto che per la prima volta lo distingueva dalle autovetture ed avrebbe aperto la strada a prestazioni e carico utile sempre maggiori. Il motore trovò posto all'estremità anteriore del veicolo, era quindi disposto davanti all'asse anteriore e trasmetteva i suoi dieci cavalli vapore alle corone a dentatura interna delle ruote posteriori rivestite in ferro tramite un cambio a ruote dentate a quattro velocità ed un normale albero longitudinale con pignone.

Su questi veicoli Daimler apportò miglioramenti decisivi non solo alla catena cinematica, ma anche al motore stesso. Anziché un sistema di accensione a tubo incandescente, adesso nei pistoni del motore a due cilindri da 2,2 litri la miscela benzina-aria veniva incendiata dal nuovo sistema d'accensione a magnete a bassa tensione di Bosch, ed anche il radiatore utilizzava un principio di progettazione completamente nuovo.

Gottlieb Daimler fu cauto all'inizio - probabilmente a causa delle molte innovazioni - prima di rendere pubblico il nuovo truck da cinque tonnellate. 'Sperimentazione presso il cliente' si chiamerebbe oggi la procedura di prova a cui sottopose il veicolo. Il primo acquirente del primo Truck era in Inghilterra, angolo di mondo nel quale i veicoli a vapore dell'epoca avevano compiuto già da tempo il salto dalla ferrovia alla strada, e qui sarebbero rimasti ancora in uso fino agli anni 50 del XX secolo.

Bene, dunque, che proprio nell'anno 1896 fosse stato abrogato il Red Flag Act. Nonostante questo, si dovette aspettare fino al 1901 prima che, in un test comparativo svoltosi a Liverpool, un truck si dimostrasse superiore ad un autocarro a vapore, ovvero la soluzione di trasporto più consueta in quegli anni sull'isola. Anche a Parigi il truck Daimler fu un ospite gradito. Gottlieb Daimler percorse la lunga strada che conduceva alla pulsante Parigi e sfruttò il grande effetto mediatico assicurato dall'Esposizione universale per reclamizzare il suo nuovo prodotto.

La Daimler Manufacturing Company (DMFG) è stata un'azienda americana produttrice di automobili dal 1898 al 1907. Dal 1888 al 1898, l'azienda era nota come Daimler Motor Company (DMC), una società fondata nell'ambito di una partnership tra Gottlieb Daimler della Daimler-Motoren-Gesellschaft e William Steinway della casa costruttrice di pianoforti Steinway & Sons. Con sede principale a Long Island City, nel Queens, New York City, vicino alla sede Steinway di Astoria, l'azienda vendeva motori stazionari e marini Daimler, così come autobus e Truck