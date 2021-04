Dai trasporti in Italia 1/4 smog, 92,6% da veicoli su gomma

Il settore dei trasporti in Italia è in linea con la media Ue ed è responsabile di 1/4 delle emissioni gas serra; in particolare, il 92,6% delle emissioni è prodotto dal trasporto su strada. Lo ha detto Antonella Bernetti dell'Ispra (Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale) nell'ambito del "Focus sui trasporti stradali" in relazione all'evento streaming sull'"Andamento delle emissioni in atmosfera e scenari emissivi in Italia".

I gas serra provengono dal 69% da auto, dal 25% dal traffico merci, dal 3% da autobus e altrettanto dalle due ruote, in particolare motocicli.

Il trasporto su strada, è stato spiegato, mostra un aumento delle emissioni di gas serra del 3,9% rispetto al 1990 e rappresenta il 23,4% delle emissioni nazionali totali di CO2 equivalente. Nel 2019, preso a riferimento, il peso preponderante è ancora dei carburanti fossili: in particolare i consumi di gasolio e benzina rappresentano circa l'88% del consumo totale su strada.

Nel 2019 il trasporto su strada è la principale fonte di emissione di ossidi di azoto, con il 40,3 % del totale emesso a livello nazionale, nonostante dal 1990 registri una riduzione del 74,6%. Le emissioni di particolato fine derivanti dal trasporto stradale dal 1990 al 2019 si riducono del 73,5%, rappresentando nel 2019 il 10,1% del totale emesso a livello nazionale. Riguardo al monossido di carbonio, dal 1990 le emissioni si riducono del 92,1%, rappresentando nel 2019 il 18,7% del totale emesso a livello nazionale.