Opel Crossland, suv compatto non rinuncia a spazio e stile

A poco più di tre anni dal lancio, avvenuto nel 2017, il suv compatto Opel Crossland ha perso la X nel nome ma ha guadagnato un frontale e contenuti tecnici nuovi.

Sfoggia un look decisamente più moderno, in particolare nel muso che lega fari e mascherina incorniciandoli in un sottile inserto cromato. Si chiama Opel Vizor ed è l'elemento di stile che distinguerà i nuovi modelli Opel, a partire da Opel Mokka. Il Vizor estende visivamente la larghezza e organizza la fascia con una quantità ridotta di elementi.

Il leggendario emblema "Blitz" del marchio domina al centro dell'Opel Vizor. Rivista anche la zona dei fanali posteriori, ora fumé e uniti da una fascia scura che ospita al centro il nuovo logo. Appena sotto si trova il nome della vettura scritto a grandi lettere. Ricercato il tetto che può essere bianco o nero in contrasto con il resto della carrozzeria.

Nuovo Opel Crossland è un suv compatto e agile che unisce stile e versatilità in 4,22 metri di lunghezza, 1,83 metri di larghezza e 1,61 metri di altezza. Il nuovo Opel Crossland offre anche un alto livello di flessibilità grazie ai sedili posteriori scorrevoli. Gli schienali sono abbattibili con una divisione 60/40 e scorrono fino a 150 millimetri, aumentando in pochi secondi lo spazio nel bagagliaio da 410 a 520 litri, valore al top del segmento. Piegando completamente i sedili posteriori, si aumenta il volume del bagagliaio a 1.255 litri.

La sicurezza per Opel è sempre al primo posto ed ecco che su nuovo Opel Crossland si trovano fari adattivi Full Led che riescono a garantire eccellente visibilità al buio con fascio largo e profondo e una luce chiara, riducendo al contempo i consumi di energia e le emissioni. Inoltre adattano automaticamente il fascio luminoso alle condizioni di guida e al traffico circostante, confermando come Nuovo Opel Crossland presenti dotazioni precedentemente riservate a modelli di segmento superiore.

Al vertice della gamma di Opel Crossland si trova la versione Ultimate. L'allestimento top di gamma offre tutte le caratteristiche high-tech, di lusso e di praticità che si trovano sulle altre versioni come opzione. L'equipaggiamento di serie include sensori di parcheggio anteriori e posteriori e fari full Led.

Di serie anche il sistema di infotainment Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori da otto pollici e i servizi OpelConnect. I sedili ergonomici, certificati AGR, in Alcantara nero per guidatore e passeggero anteriore sono dotati di riscaldamento regolabile. Il comfort è incrementato dal volante riscaldato, dal climatizzatore elettronico bi-zona, dal parabrezza riscaldato Thermatec e dal vetro colorato Solarprotect al posteriore. L'accesso è semplice grazie a Keyless Start and Go.

Ampia la scelta per i propulsori. Si tratta di motori ad elevata efficienza ed in linea con le più recenti Norme Euro 6d. Tra questi spicca il propulsore 1,5 litri diesel 4 cilindri da 110 cavalli abbinato al preciso cambio manuale a sei rapporti.

Prezzi a partire da 20.850 euro.