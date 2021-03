Colore auto, bianco primo con 39% potrebbe essere superato

Nei prossimi anni il bianco, che occupa il 39% delle preferenze mondiali nelle tinte delle auto, potrebbe perdere il suo primato. Gli acquirenti di nuove vetture stanno infatti mostrando un diverso atteggiamento nei confronti della tavolozza tanto che i colori più monotoni e banali - come il grigio, il nero, l'argento di diverse tonalità oltre al già citato bianco - mostrano segni di 'debolezza' commerciale.



Un fenomeno più che giustificato dal diverso approccio delle nuove generazioni - impegnate a raccontare il loro carattere e la loro vita attraverso i social - e ben coscienti del fatto che anche "il colore di un'auto può dire molto sul suo proprietario". A fare questa affermazione è Myung-Eun Lee, designer responsabile di Nissan Global Color e fortemente coinvolta nelle tante innovative proposte che sono arrivate in questi ultimi tempi, a livello di colore della carrozzeria, dalla Casa nipponica.

Nata a Seoul, la color designer Myung-Eun Lee vive da quando aveva 3 anni a Tokyo e da sempre si è interessata al design e alla cultura giapponese. Questo l'ha portata a entrare in Nissan nel 2012 dove ora gestisce e progetta il colore degli esterni e degli interni delle auto Nissan Sua la scelta di proporre il modello Kicks e-Power (sono") nelle personalissime tinte Sunlight Yellow e Night Blue la prima per "donare un'energia brillante e vividaproprio come il sole" - ha detto in una recente intervista - mentre la seconda "offre la bellissima profondità del cielo notturno con l'aggiunta di in effetto perlaceo visibile da varie angolazioni, è ricorda le stelle nel cielo".

E parlando dei nuovi trend, Myung-Eun Lee ha ribadito che "sempre più persone si divertono a scegliere tinte originali per il proprio veicolo e sono più aperte a nuove tonalità. Questo vale soprattutto per le giovani generazioni che sono più audaci, questo perché un'auto è qualcosa che può riflettere una persona ogni giorno e ovunque vada. Non si tratta di mettersi in mostra, ma di essere individuali e di farsi ricordare".

E ricorda anche che "l'opzione bicolore offre ai proprietari la possibilità di personalizzare il veicolo secondo i propri gusti, con ancora più varianti. Anche dal punto di vista dello stile, un colore del tetto più scuro può conferire all'auto proporzioni più accattivanti, cosa che le persone adorano". Myung-Eun Lee azzarda anche una previsione: "nei prossimi cinque anni, il colore in rame, come abbiamo scelto per Nissan Ariya diventerà popolare. E in generale lo saranno tinte più accese".