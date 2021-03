Opel Mokka, design innovativo e audace: anche full electric

Con nuovo Mokka, Opel sfoggia il nuovo volto di marca, l'Opel Vizor, il nuovo emblema del fulmine, l'Opel Blitz, e il nome del modello posizionato centralmente sul posteriore. Si tratta inoltre della prima Opel con il Pure Panel e il posto guida completamente digitalizzato.

A questo si aggiunge la disponibilità della trazione elettrica e motori a combustione interna estremamente efficienti.

''Il nuovo Mokka è un punto di svolta per il brand perché incarna le caratteristiche della Nuova Opel: piacere di guida, efficienza e innovazione. Rappresenta al meglio i valori del marchio: tedesco, accessibile ed entusiasmante" ha dichiarato Santo Ficili, Country Manager di Stellantis per l'Italia.

Il nuovo Opel Mokka è in vendita nella versione d'ingresso al prezzo di 22.200 euro (prezzo chiavi in mano in Italia). La dotazione di serie comprende sistemi di assistenza alla guida, dall'allerta incidente con frenata automatica di emergenza e Riconoscimento pedoni al sistema di mantenimento della corsia di marcia, il Riconoscimento dei cartelli stradali, il Rilevatore di stanchezza e il Cruise control con limitatore della velocità.

Prestazioni ed efficienza sono garantite dai motori benzina e diesel che offrono potenze che vanno da 74 kW (100 CV) a 96 kW (130 CV).

La vettura viene offerta inoltre negli allestimenti Edition, Elegance e GS Line, quest'ultimo dal carattere particolarmente sportivo, fino alla versione top di gamma Ultimate.

Il nuovo Opel Mokka-e viaggia a emissioni zero. Il motore elettrico da 100 kW/136 CV con una coppia massima di 260 Nm immediatamente disponibili alla partenza garantisce potenza e silenziosità; grazie alla batteria da 50 kWh si possono percorrere fino a 324 km con una carica (WLTP).

Nuovo Opel Mokka connette e intrattiene guidatori e passeggeri.

L'offerta di infotainment comprende i sistemi Multimedia Radio e Multimedia Navi con schermo touch a colori da 7 pollici e il top di gamma Multimedia Navi Pro con schermo touch a colori ad alta risoluzione da 10 pollici. I monitor sono integrati nel nuovo Pure Panel e inclinati verso il conducente. Il display del Driver Info Centre arriva fino a 12 pollici.