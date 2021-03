Bmw, unico documento per risultati finanziari e ambientali

Non solo risultati finanziari, ma anche valutazione dell'impatto delle attività aziendali sull'ambiente: per la prima volta Il Gruppo Bmw rilascia, in occasione della Annual Conference sul bilancio del 2020, il suo Sustainable Value Report pubblicato in un unico documento, denominato Integrated Bmw Group Report. A seguito della decisione presa nel 2020 dal consiglio di amministrazione sulla ridefinizione degli obiettivi centrali di sostenibilità dell'azienda, la rendicontazione integrata segna il prossimo passo logico.



"Il Bmw Group Report 2020 mostra che il nostro modello di business e quello di sostenibilità non possono essere separati - ha commentato Nicolas Peter, membro del board di Bmw AG e responsabile finance - Gestiamo il Gruppo secondo parametri finanziari e non finanziari e li riferiamo in maniera trasparente ogni anno. Come produttore premium, cerchiamo di essere un buon esempio per l'industria e ci assumiamo la responsabilità. I principali indicatori di sviluppo sostenibile hanno lo stesso peso dei dati finanziari nella nostra rendicontazione".



Diverse pietre miliari sulla strada della sostenibilità sono già stati raggiunti dal Gruppo Bmw: per esempio, ha ridotto le emissioni di CO2 nella sua flotta di nuovi veicoli europei del 53% tra il 1995 e il 2020. Dall'anno scorso, gli stabilimenti Bmw in tutto il mondo ottengono il 100% della loro energia da fonti rinnovabili. L'azienda ha inoltre raggiunto un obiettivo chiave in termini di diversity nel 2020: la percentuale di donne nel management di Bmw si attesta attualmente al 17,8% e quindi superiore al nostro obiettivo che oscilla tra il 15-17%.



Nel luglio 2020, il Gruppo si è fissato nuovi obiettivi di riduzione della CO2 entro il 2030 estendendoli per la prima volta all'intero ciclo di vita: dalla filiera attraverso la produzione fino alla fine della fase di utilizzo. L'obiettivo è quello di ridurre significativamente le emissioni di CO2 per veicolo di almeno un terzo nell'intera gamma. Per la flotta di oltre 2,5 milioni di veicoli prodotti dal Gruppo Bmw nel 2019, questo corrisponde a una riduzione di più di 40 milioni di tonnellate di CO2 durante tutto il ciclo di vita entro il 2030.



Avendo già abbassato le emissioni di CO2 per veicolo prodotto di più del 78% dal 2006, Bmw ora punta a ridurre le sue emissioni di un ulteriore 80% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019. Si punta a ridurre entro il 2030 le emissioni di CO2 per chilometro percorso durante la fase di utilizzo del veicolo di più del 40% rispetto al 2019. La leva principale per questo sarà una strategia di prodotto di vasta portata con un'espansione sistematica della e-mobility. Bmw è il primo produttore automobilistico a stabilire degli obiettivi concreti per la CO2 per tutta la sua filiera.



L'obiettivo è di abbassare le emissioni di CO2 per veicolo di almeno il 20% rispetto ai livelli del 2019. Una delle strade che il Bmw Group sta percorrendo a questo scopo è quella di rendere la 'carbon footprint' un criterio decisionale nel suo processo di assegnazione dei contratti.



Gli obiettivi di CO2 del Bmw Group sono stati ufficialmente convalidati da Science-Based Targets Initiative (SBTI). Questo conferma che gli obiettivi di sostenibilità del Bmw Group, secondo le più recenti evidenze scientifiche, stanno contribuendo a raggiungere gli obiettivi dell'Accordo sul Clima di Parigi. Il Bmw Group ha l'obiettivo a lungo termine di stabilire un modello di business neutrale per il clima coprendo l'intera catena del valore entro il 2050.



Nei prossimi anni, l'azienda intende utilizzare l'Integrated Bmw Group Report per documentare il suo progresso verso il raggiungimento dei suoi obiettivi in maniera trasparente, in accordo con le regole dell'International Integrated Reporting Council (IIRC). La rendicontazione integrata del Gruppo Bmw è costruita su solide basi, visto che l'azienda fornisce un resoconto sulle sue misure per ridurre l'impatto ambientale già dal 2001.



Il Gruppo Bmw ha applicato gli standard della Global Reporting Initiative (GRI) per riferire i suoi progressi verso la sostenibilità dal 2005 e ha scelto l'opzione GRI (Comprehensive) più elevata dal 2008. L'azienda ha presentato i suoi Sustainable Value Report alla revisione contabile esterna (limited assurance) a partire dall'anno finanziario 2013. La relazione sulla sostenibilità e l'Annual Report sono stati pubblicati contemporaneamente a partire dal Sustainable Value Report del 2014.