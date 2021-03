Mercedes, i 25 anni di Vito: van sempre a passo coi tempi

Robusto e sicuro: da un quarto di secolo a questa parte, il Mercedes-Benz Vito si è fatto apprezzare come partner spazioso e versatile nel segmento dei veicoli commerciali mid-size. In occasione dei 25 anni dal lancio sul mercato, continuano le innovazioni di prodotto.



Questo veicolo mette a disposizione dei clienti un nuovo dispositivo di sicurezza : il Rear Cross Traffic Alert. Il Blind Spot Assist, infatti, presente nei pacchetti optional Driving Assistance package e Lane tracking package verrà arricchito con questa importante e utilissima funzionalità. Nell'ambito del restyling di fine 2020, Mercedes-Benz Vans aveva già introdotto a bordo del Vito ulteriori sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida, come il Distronic, l'Active Brake Assist ed il retrovisore interno digitale. Dal lancio sul mercato della prima generazione, avvenuto nel 1996, sono stati venduti complessivamente oltre 1,8 milioni di esemplari di questa apprezzata serie di veicoli commerciali.



In occasione del 25esimo anniversario dal debutto sul mercato, a partire dai veicoli prodotto a maggio 2021, il Mercedes-Benz Vito può offrire da subito ai suoi clienti un sistema di assistenza alla sicurezza ampliato. Il Rear Cross Traffic Alert consente di rilevare il traffico trasversale fino a una velocità di 10 km/h in fase di retromarcia, ad esempio uscendo da un passo carrabile o da un parcheggio.



Per il suo anniversario, il Vito è stato sottoposto a un restyling estetico e tecnico fra fine 2020 e inizio 2021, ed è ora più accattivante che mai, grazie ai nuovi motori diesel a quattro cilindri ed a un rapporto prezzo/prestazioni ben bilanciato. Sul fronte delle motorizzazioni, sono disponibili cinque efficienti motori diesel a quattro cilindri della famiglia di propulsori OM654 ed OM622, con livelli di potenza fino a 237 CV. Il motore top di gamma Vito 124 CDI da 237 CV e 500 Nm di coppia, (consumo nel ciclo combinato 6,4-6,3 l/100 km, emissioni di CO2 nel ciclo combinato 168-166 g/km), è riservato in esclusiva al Tourer omologato come autovettura. Tra le altre innovazioni dell'attuale generazione del Vito, una gamma ampliata di dotazioni a richiesta per l'infotainment, la disponibilità su alcune versioni del cambio automatico 9G-Tronic e delle sospensioni pneumatiche Airmatic per un maggiore comfort di guida, nonché altri sistemi dedicati alla sicurezza. Alcuni rinnovati dettagli di design sia per gli interni che negli esterni completano il restyling 2020/2021.