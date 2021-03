Citroen C5 Aircross PHEV, interfacce intuitive per conducente

Con la motorizzazione ibrida plug-in, Citroën accompagna il conducente proponendo interfacce chiare e intuitive, facili da leggere, da capire e da utilizzare.



L'obiettivo è semplice: rinforzare il legame tra il conducente e il suo veicolo, enfatizzare la modernità del powertrain, semplificare tutte le interazioni e tutte le azioni quotidiane, per fare in modo che suv Citroën C5 Aircross Hybrid Plug-in diventi un'estensione di casa propria, piacevole, pratico, intuitivo e valorizzante.



Il conducente dispone di una modalità di visualizzazione specifica dedicata sul quadro strumenti digitale da 12,3'', per poter visualizzare gli elementi specifici dell'ibridizzazione: l'indicatore di potenza, gli indicatori della riserva elettrica e di benzina, l'autonomia in modalità elettrica e benzina, il diagramma dei flussi di energia. Quando il veicolo è in ricarica, il quadro strumenti mostra il tempo rimanente al raggiungimento della ricarica completa della batteria (in ore e minuti), l'autonomia elettrica recuperata (in km), la percentuale di ricarica della batteria recuperata (in %) e l'autonomia recuperata (in km) per ogni ora di ricarica.



Inoltre, suv Citroën C5 Aircross Hybrid dispone di sezioni specifiche sul Touch Pad per la gestione dei parametri di ibridizzazione, accessibili direttamente da un comando dedicato sotto al Touch Pad. Si possono vedere: il diagramma di flusso dell'energia che mostra lo stato di funzionamento del sistema ibrido plug-in, le statistiche di consumo elettrico e di carburante, l'accesso alla funzione ë-Save o l'impostazione della ricarica differita della batteria.