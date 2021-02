DS3 Crossback Ines de la Fressange, lusso della moda parigina

Quando l'eleganza si ispira al lusso e alla moda parigina. È quello che è accaduto per la versione in edizione limitata della DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris, un mix di tradizione e raffinatezza, dove lusso e dinamismo la fanno da padrone.



DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris è offerto con una colorazione Ink Blue e un tetto Nero Perla. Queste sfumature sono accompagnate da un Rouge Ines presente sulle calotte degli specchietti e sui coprimozzo posti al centro dei grandi esclusivi cerchi diamantati da 18 pollici.



L'interno presenta materiali lavorati da artigiani francesi.



L'esclusivo rivestimento è il risultato dello sviluppo congiunto tra i team di DS Automobiles e Ines de la Fressange Paris. Nei loro laboratori le tessitrici si sono ispirate alle tecniche di intreccio della pelle e hanno realizzato una sartoria specifica per la seduta e lo schienale dei sedili, in un tessuto multimaterico con eleganza e tocco delicato. La sua delicata tonalità blu è accompagnata da parti in Alcantara. Il volante è rivestito in pelle da sellai che hanno utilizzato una tecnica specifica per DS Automobiles, mentre la pedaliera è realizzata interamente in alluminio.



Ogni DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris verrà consegnata con un portafoglio esclusivo della linea Marcia firmato Ines de la Fressange Paris e DS Automobiles.



Un punto di riferimento in termini di emissioni di CO2 in Europa tra tutti i brand multienergetici, DS Automobiles conferma le sue ambizioni con DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris.



Questa edizione limitata è disponibile in tre tipologie di motorizzazioni: 100% elettrico E-Tense, benzina PureTech 155 Automatic e Puretech 130 Automatic e diesel BlueHDi 130 automatico. Con il punteggio più alto nei test di sicurezza, DS 3 Crossback Ines de la Fressange Paris offre tecnologie avanzate, come frenata di emergenza fino a 140 km/h, cruise control, avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata, sistema di sorveglianza dell'angolo morto, fari DS Matrix Led Vision, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, maniglie delle portiere a scomparsa che fuoriescono all'avvicinarsi del conducente, climatizzatore automatico dotato di filtro attivo e sistema di navigazione su touchscreen HD da 10,3''.