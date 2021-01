Peugeot 5008, suv modulabile e spazioso: comfort al top

La gamma Peugeot si fa apprezzare molto per le sue caratteristiche di abitabilità e comfort a bordo, ma anche per l'ampia capacità del bagagliaio e per le tecnologie di aiuto alla guida (ADAS). Nuova 508 SW e suv 5008 sono la migliore dimostrazione che un viaggio a bordo senza problemi di spazio e di comfort è realmente possibile.



Grazie alla sua capacità di carico elevata e modulabile, il Peugeot 5008 è un compagno ideale per chi fa della versatilità ed abitabilità ancor più spinta un must per i propri viaggi. Il suo bagagliaio di 780 litri (VDA) riesce ad alloggiare una gran quantità di valigie, non scontentando quindi nessuno dei suoi occupanti.



Grazie alla sua modularità, raggiunge una capacità di carico fino a 1.940 litri, dal portellone posteriore sino alla fila anteriore. Lo schienale del sedile del passeggero anteriore, inoltre, può essere ripiegato in posizione orizzontale, permettendo così di trasportare oggetti lunghi fino a 3,20 metri.



Con un passo di 2,84 metri e una lunghezza di 4,64 m, questo suv offre un ampio spazio interno, ma senza diventare impegnativo nelle manovre in spazi ristretti. Nella seconda fila di sedili lo spazio per le ginocchia è davvero incredibile e si ha la sensazione che lo spazio sia quasi infinito. Un'abitabilità da record in una delle carrozzerie più compatte della sua categoria.



Dimensioni di vano di carico sicuramente interessanti, ma c'è di più, perché il suv 5008 offre una configurazione innovativa, pensata per aumentare al massimo la modularità e adattarsi a tutte le esigenze di trasporto. La soglia di carico è molto bassa (appena 676 mm) e il vano di carico è molto regolare.



Tra le varie dotazioni tecnologiche di cui può disporre, spicca sicuramente l'apertura del portellone posteriore motorizzato gestibile a mani libere: con un semplice movimento del piede sotto il paraurti posteriore è infatti possibile aprire e chiudere il bagagliaio, velocemente e senza sforzo.



Suv 5008 dispone di tre sedili singoli, uguali e ripiegabili nella seconda fila, dotati della stessa larghezza e in grado quindi di offrire lo stesso livello di comfort ai suoi tre occupanti. Sono regolabili in lunghezza, permettono di modulare lo spazio abitabile e lo spazio di carico nel bagagliaio.



Ampi, funzionali, modulabili a piacere, pratici e ingegnosi, gli interni del suv 5008 permettono di affrontare con successo tutte le sfide della vita quotidiana e di adattarsi perfettamente a qualunque situazione.