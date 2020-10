Citroen Ami, acquisto 'flessibile' e consegna a domicilio

Ami-100% elettrico, guidabile anche con patente AM a partire da 14 anni, è disponibile con una formula flessibile e può essere consegnato anche direttamente a casa. È prevista infatti un'offerta con canoni mensili variabili da 12 a 48, al termine dei quali Ami può essere restituita. Due sono le offerte di punta: con ecobonus statale 2020, l'offerta prevede 35 canoni mensili da 19,99 euro/mese(con un primo canone di 1.990 euro (tutti i valori sono Iva inclusa, non compresa l'assicurazione); con ecobonus statale 2020 + rottamazione del veicolo (categoria 'L' ante EU3), l'offerta prevede 35 canoni mensili da 19,99 euro/mese (con un primo canone di 1.260 euro (tutti i valori sono IVA inclusa, non compresa l'assicurazione). In Italia sarà possibile anche acquistare Ami a partire da 5.430 euro (Iva inclusa) con ecobonus statale 2020. Un prezzo senza pari per un oggetto di mobilità 100% elettrico, 2 posti, chiuso e protettivo.

Un'altra caratteristica di Ami - 100% ëlectric, è la sua possibilità di consegna direttamente a domicilio dal cliente. Nessuna necessità di viaggiare. La consegna viene effettuata a casa attraverso partners dedicati (GEFCO). Questo servizio include una presentazione di Ami di circa 30 minuti. Questo servizio di training at-home viene fornito da un 'product genius' include, oltre ai controlli abituali, una spiegazione della applicazione My Citroën application, che supporterà il cliente quotidianamente oltre a fornire le informazioni chiave per ricaricare Ami. In alternativa, la consegna potrà avere luogo presso le concessionarie Citroën aderenti.