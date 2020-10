Auto veloci, in Baviera 20% delle vendite totali Germania

Lo Stato tedesco della Baviera è, automobilisticamente parlando, il più veloce di tutta la Germania.Secondo i dati della Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), cioè l'autorità federale dei trasporti, oltre il 20% dei modelli con velocità superiore a 231 km/h di tutto il Paese è stato immatricolato nel 2019 con targhe bavaresi. E di queste 147.000 vetture, addirittura 103.000 - secondo l'indagine di KBA - sono nella fascia da 241 km/ in su. Il secondo Stato nella classifica 'tachimetrica' delle immatricolazioni in Germania è il Baden-Württemberg, che lo scorso anno ha rilasciato 115.000 nuove targhe ad auto capaci di superare i 231 km/h. Ma se si considera solo l'olimpo della velocità, cioè i modelli in grado di andare oltre ai 250 km/h il Baden-Württemberg batte con 16.800 immatricolazioni la Baviera, che si è fermata a 13.300. Nel riferire la notizia il sito Neckar Chronik fa notare che probabilmente questa particolare classifica è legata alla presenza nei due Stati di quattro costruttori di modelli molto veloci, come Bmw e Audi in Baviera e Mercedes e Porsche nel Baden-Württemberg.



Quello dell'aumento delle prestazioni è, in ogni caso, un trend evidente nonostante l'impegno delle autorità federali e locali nella riduzione dell'impatto ambientale. Come sottolinea Neckar Chronik, in Baviera nel 2010 le auto capaci di superare i 231 km/h erano solo il 10% delle immatricolazioni mentre ora superano il 20%.