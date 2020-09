Vacanze: mete a portata di mano, si riscopre l'Italia

Un'estate senza precedenti quella che ci siamo lasciati alle spalle, dato che la pandemia ha sconvolto i nostri programmi e ci ha impedito forse di fare il viaggio che avevamo in mente ma in qualche modo, impedendoci di puntare sul lungo raggio, ci ha fatto riscoprire mete a portata di mano ma altrettanto belle. Emerge da un'indagine di Booking.com secondo cui la distanza media percorsa dagli italiani tra giugno e agosto, infatti, è diminuita del 60% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, in linea con la media globale del 63%.

Nel 2019 i viaggiatori italiani hanno percorso in media 1.071 chilometri per prenotazione, mentre quest'estate la distanza è scesa a soli 427 chilometri per prenotazione, un numero leggermente superiore alla distanza che separa le città di Roma e Reggio Emilia.

Il 71% della distanza totale percorsa dagli italiani tra il 1 giugno e il 31 agosto 2020 è stata in Italia, rispetto a solo il 24% nello stesso periodo del 2019. Le città di mare e le destinazioni balneari sono in cima alla lista delle destinazioni di tendenza prenotate dai viaggiatori italiani, in quanto molti hanno colto l'opportunità di viaggiare per ricollegare familiari e amici che erano separati a causa di restrizioni di viaggio e misure di distanziamento sociale. Mentre l'Italia è stata in cima alla lista dei paesi più popolari prenotati dagli italiani quest'estate, il secondo paese più popolare prenotato dagli italiani è stata la Francia, seguita da Grecia, Spagna e Germania, a dimostrazione che anche se alcuni italiani avventurosi hanno viaggiato all'estero per trovare la loro felicità di viaggio, in generale hanno accolto bene l'idea di restare all'interno della loro sfera continentale.

Tante le destinazioni riscoperte e diventate star dell'estate del Covid: Positano, Amalfi, Sorrento, Caorle, Tropea, Lido di Jesolo, Bibione, Lignano Sabbiadoro, Capri e Peschici. Oltre ad alcune altre gemme balneari di tendenza, le classiche mete urbane sono ancora in cima alla lista delle destinazioni più popolari nella riscoperta del paese d'origine. Le destinazioni più prenotate quest'estate rivelano che gli italiani amano ancora un "city break" a Roma, Rimini, Firenze e Napoli.