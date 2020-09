Fiat Panda, da 40 anni è icona delle 'soluzioni intelligenti

Luca Napolitano, head of Emea Fiat, Lancia & Abarth brands assieme a Roberto Giolito, head of Emea FCA Heritage, ha festeggiato oggi i 40 anni di Fiat Panda raccontando con un video veicolato tramite i canali social di Fiat (https://www.youtube.com/watch?v=egyWtWn2SMI&feature=youtu.be) come questo modello iconico sia da sempre l'auto per tutte le occasioni. ''Con questo video vogliamo tornare un po' indietro nel tempo, per scoprire insieme perché Panda è stata definita la vettura dalle ''soluzioni intelligenti - ha spiegato Napolitano - di generazione in generazione la city car del marchio Fiat è sempre stata capace di stupire con elementi originali, pensati e progettati per migliorare la vita a bordo, in un perfetto equilibrio tra forma e funzione''.

Napolitano ha ricordato al riguardo come ''i sedili modulari, il portellone posteriore e il piano di carico piatto siano solo alcune delle soluzioni che hanno fatto il grande successo di Panda. Un successo in tutti i sensi: oggi Fiat Panda è l'auto più venduta in Italia e, in Europa, si contende con 500 la leadership del segmento delle piccole cittadine. Spesso diciamo che Panda è l'icona funzionale della nostra gamma, la vettura più razionale, più accessibile e democratica di Fiat e oggi capiremo meglio il perché''.



Nel corso degli anni, Panda si è guadagnata l'appellativo di auto per tutte le occasioni. Questo grazie al suo carattere versatile e molto funzionale che l'ha resa adatta ai più svariati usi e alle più diverse avventure. Lo sanno bene i suoi clienti che da quarant'anni continuano a sceglierla per compattezza, personalità, accessibilità, economicità e divertimento. Molti pregi racchiusi in una piccola scatola dalla linea squadrata. ''Spazio, compattezza, personalità, versatilità, economicità, divertimento e funzionalità sono le caratteristiche che le persone cercano in un'auto e Panda le racchiude tutte - racconta Giolito - perché Panda è un archetipo, un modello ideale al quale riferirsi quando si parla di praticità e libertà d'uso.



Pensiamo allo spazio interno: è ''pieno di vuoto''. È uno spazio da riempire come vuoi. Il vano a giorno, per esempio, presente sulla plancia della Panda attuale, è geniale. È tanto complesso da un punto di vista progettuale, quanto semplicissimo da usare.



E cosa dire della sua vetratura: permette una vista continua a 360 gradi, e questo grazie a un'altra delle soluzioni intelligenti: la terza luce. Oggi si parla tanto di guida autonoma, e la Panda il blind spot monitor lo offre da tempo, solo che è analogico''.



Parlando di soluzioni intelligenti odierne, va ricordato come Panda sia stata la prima city car con frenata d'emergenza, la prima a montare il Cradle - il supporto smartphone - con navigazione Waze integrata nell'App Panda UConnect che ha reso ancora più social e multimediale la vettura. Ed ancora, ultimissima novità il pack D-Fence by Mopar lanciato lo scorso maggio: composto da filtro abitacolo ad alta prestazione, purificatore d'aria e lampada UV permette di igienizzare l'interno della vettura, eliminando fino al 99% dei batteri. E come dimenticare che Panda è la prima piccola cittadina a diventare un hotspot mobile, grazie al wi-fi by Wind integrato, che garantisce la connettività a tutti i passeggeri.



Ecco spiegata la magia di Panda - si legge nella nota di FCA - è l'essere una vettura contemporanea, capace di stare al passo con i tempi, di generazione in generazione. Un'auto che ha dato libertà di movimento a tutta la famiglia, che non ha mai perso la volontà di sorprendere e che oggi si presenta anche nella versione Panda Easy Hybrid, diventando l'ibrido più accessibile del mercato. Il nuovo modello, infatti, assicura tutti i vantaggi di una motorizzazione ibrida efficiente, compatta, leggera e accessibile. In sintesi, la miglior soluzione per una city car, coerente con l'approccio Fiat che, nei suoi primi 120 anni di storia, è sempre stata pioniera nella tecnologia e innovatrice nella mobilità e ora sempre più sostenibile.