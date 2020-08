Opel Corsa-e, mix trazione elettrica, potenza e autonomia

Il motore elettrico da 100 kW, o 136 cavalli e 260 Nm di coppia istantanea, di nuova Opel Corsa-e permette di rispondere alle necessità di mobilità in modo nuovo, offrendo da un lato le prestazioni di una vera sportiva, con uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 8,1 secondi, e dall'altro tutto il comfort e la praticità di un'auto elettrica, con ben 337 km di autonomia guidando come prescritto nel ciclo WLTP. Questo anche grazie alle tre modalità di guida: Normale, Eco e Sport. Alla partenza Opel Corsa-e si trova in modalità Normale; Sport rende la vettura più vivace ed Eco regola l'auto per assicurare la massima efficienza energetica. Per migliorare l'efficienza, nuova Opel Corsa-e è dotata di un evoluto sistema di recupero dell'energia che in fase di decelerazione o frenata trasforma l'energia cinetica in eccesso in energia elettrica da utilizzare successivamente. Il motore di Opel Corsa-e è alimentato da una batteria di grande capacità da 50 kWh che può essere ricaricata con una normale presa domestica oppure con una Wallbox o alle colonnine pubbliche fino ai Fast Charger in corrente continua da 100 kW, per la massima flessibilità e rapidità di ricarica.