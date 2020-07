Ivass: indagine per capire conoscenza italiani assicurazioni

Parte l'indagine nazionale Ivass per capire quanto sono consapevoli gli italiani dei rischi a cui sono esposti e il loro bisogno di copertura e quanto a loro sono chiare e comprensibili le polizze offerte sul mercato.

La ricerca verrà condotta in collaborazione con l'Università di Milano-Bicocca e gli Istituti di ricerca BVA e DOXA e, come spiega il presidente Ivass Daniele Franco nella lettera inviata al campione di cittadini (selezionato casualmente in base alle liste elettorali) l'obiettivo è quello di "individuare le iniziative di educazione finanziaria più adeguate alla tutela dei consumatori".

Le informazioni saranno rese in forma anonima e le risposte analizzate in maniera aggregata. L'identità dei partecipanti resterà totalmente sconosciuta. L'adesione all'iniziativa è volontaria.

Il progetto è stato finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito della Strategia Nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Il questionario, se somministrato periodicamente, consentirà di misurare nel tempo i risultati delle iniziative di educazione assicurativa.