Veicoli commerciali Europa, -67% vendite aprile

Il mercato dei veicoli commerciali in Europa registra un calo delle vendite del 67% in aprile, primo mese di totale chiusura per il lockdown dovuto alla pandemia. Secondo l'Acea, l'associazione dei costruttori europei, la flessione interessa tutti i 27 Paesi dell'Unione Europea e tutti i segmenti. I cali maggiori sono in Spagna (-87.8%), Italia (-85.5%) e Francia (-82.4%).

Nei quattro mesi la domanda è in calo del 34,5% a causa dell'impatto dei Coronavirus a marzo e aprile. La flessione più pesante è in Spagna (-46.6%), Francia (-41.6%), Italia (-41.4%) e Germania (-22.5%).